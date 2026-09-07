Rob Reiner ganó un Emmy póstumo por su actuación en la serie "The Bear"

Rob Reinter en la serie The Bear.

El fallecido actor y director Rob Reiner ganó un premio Emmy, nueve meses después de su muerte.

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Reiner ganó el premio al mejor actor invitado en una serie de comedia por The Bear en la segunda noche de los Premios Emmy, superando a Michael J. Fox y Brett Goldstein (Shrinking), Hamish Linklater (Widow's Bay), Christopher McDonald (Hacks) y Connor Storrie (Saturday Night Live). Se trata de un reconocimiento póstumo para Reiner, quien falleció junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en diciembre, y el primer Emmy póstumo a una actuación frente a la cámara desde que Raúl Julia lo ganara por The Burning Season en 1995.

La presentadora Wendi McLendon-Covey aceptó el premio Emmy en nombre de Reiner, recibiendo una ovación de pie de un minuto por parte del público.

El récord de Rob Reiner en los Emmys Esta victoria también establece un récord y reescribe uno que su propio padre, Carl Reiner, había establecido. Rob Reiner no había ganado un Emmy desde 1978, cuando se llevó su segundo trofeo consecutivo como mejor actor de reparto por la clásica comedia All in the Family. La brecha de 48 años entre esa victoria y esta más reciente pulveriza la marca del lapso más largo entre premios Emmy de actuación —37 años— que ostentaba Carl Reiner, quien pasó de su victoria en 1958 por Caesar's Hour a un Emmy como actor invitado en una comedia en 1995 por Mad About You. El mayor de los Reiner estableció el récord en comedia invitada y su hijo ahora lo rompe en la misma categoría.

Reiner, fallecido a los 78 años, es recordado en toda la industria como el cineasta detrás de clásicos como This Is Spinal Tap, La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally y Algunos hombres buenos, y fue homenajeado en el segmento In Memoriam de los Premios Oscar de 2026. Su participación especial en la serie The Bear de FX se considera una de sus últimas actuaciones en pantalla.

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