Conmoción en EEUU: atacaron durante un acto a Amy Acton, la candidata demócrata a gobernadora de Ohio

La dirigente resultó ilesa y el sospechoso, Patrick Havas, de 38 años, quedó detenido por agentes del condado de Mahoning.

Un hombre armado fue detenido en Ohio, EEUU luego de irrumpir en un espacio del Partido Demócrata y avanzar por la fuerza hacia Amy Acton , candidata del partido a gobernadora. La dirigente resultó ilesa, aunque varias personas fueron heridas durante el tumulto.

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El sospechoso fue identificado como Patrick Havas , de 38 años, y quedó detenido en la cárcel del condado de Mahoning. Según las autoridades, llevaba dos armas de fuego y enfrenta cargos por agresión y conducta desordenada .

Desde la campaña de Acton agradecieron la intervención de las fuerzas de seguridad y manifestaron su preocupación por quienes resultaron afectados.

"Este tipo de violencia no tiene lugar en Ohio" , afirmó Addie Bullock , portavoz de la campaña. La dirigente señaló que Acton y su esposo, Eric, agradecieron la respuesta de la Policía y rezaban por la recuperación de los heridos.

Acton es médica y fue directora del Departamento de Salud de Ohio . Actualmente compite contra Ramaswamy por la gobernación en una elección marcada por una fuerte polarización política.

Tensión política en Ohio durante la campaña electoral.

Repudio político y una investigación en marcha tras el ataque a Amy Acton

Chris Anderson, presidente del Partido Demócrata del condado de Mahoning, calificó lo ocurrido como "reprobable" y reclamó a los dirigentes de ambos partidos que condenaran la violencia política.

El episodio también fue repudiado por Vivek Ramaswamy, candidato republicano a gobernador y rival de Acton en las elecciones de noviembre. Su portavoz, Connie Luck, sostuvo: "Los candidatos deberían poder reunirse con los votantes sin tener que preocuparse por amenazas o violencia. Lo ocurrido es completamente inaceptable y no tiene lugar en la política".

La investigación continúa para determinar qué motivó a Havas a acercarse de manera violenta a la candidata y esclarecer las circunstancias del episodio.