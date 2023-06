Sucesor de Soros: quién es Alexander, el hijo "progre" que heredará un imperio de u$s25.000 millones

El multimillonario financiero George Soros anunció a The Wall Street Journal en una entrevista publicada el domingo que cede el control de su enorme imperio a su hijo, Alexander Soros . ¿Pero quién es el sucesor de la fortuna?

Según un perfil de 2011 en The Wall Street Journal, el enfoque de Soros está en "causas progresistas que podrían no tener un apoyo generalizado". Desde entonces, se ha unido a la junta directiva de organizaciones como Global Witness (como miembro de la junta asesora), que hace campaña contra los abusos ambientales y de derechos humanos asociados con la explotación de los recursos naturales. Por su parte, Open Society Foundations trabaja para establecer la rendición de cuentas del gobierno y los procesos democráticos a nivel internacional.

Soros también continúa donando a causas políticas. En marzo de 2012, donó 200.000 dólares al Consejo Judío para la Educación y la Investigación, la organización detrás del "Gran Schlep" de 2008 en apoyo del entonces candidato Barack Obama.

Alexander fundó su propia organización de causas benéficas

En 2012, Soros estableció la Fundación Alexander Soros, que se dedica a promover la justicia social y los derechos humanos. Entre los beneficiarios iniciales de la fundación se encuentran Bend the Arc , la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar , que representa los derechos de 2,5 millones de trabajadoras del hogar en los EE. UU., y Make the Road New York, que construye el poder de las comunidades latinas y de clase trabajadora para lograr la dignidad y justicia.

Junto con la Fundación Ford y las Fundaciones Open Society, la Fundación Alexander Soros financió el primer estudio estadístico nacional sobre trabajadores domésticos ("Economía doméstica: el mundo invisible y no regulado del trabajo doméstico", publicado el 26 de noviembre de 2012.

Captura de pantalla 2023-06-12 093421.jpg

Qué dijo tras ser nombrado sucesor de la fortuna

En su primera entrevista desde su elección dijo que buscará ampliar los objetivos progresistas de su padre. “Pensamos parecido”, dijo Soros padre, aunque a veces abracen causas diferentes. Y entre las causas que apoya el joven Soros está el derecho al aborto y el derecho a votar en Estados Unidos, así como la agenda de igualdad de género. Alex planea seguir utilizando la billetera sin fondo de la familia para apoyar a los políticos de izquierda en Estados Unidos.

“Yo soy más político que mi padre”, dice Alex, quien recientemente se reunió con funcionarios del gobierno de Biden, con el líder de la bancada mayoritaria en el Congreso, el demócrata Chuck Schumer, y con diferentes jefes de Estado, incluidos el presidente Lula y el primer ministro Justin Trudeau para impulsar la agenda de la fundación de su familia.