¿AC/DC vuelve a la Argentina en 2026? Los mensajes que ilusionan a los fans

" AC/DC podría estar planeando una gira por Sudamérica que incluiría paradas en Brasil, Argentina y Chile". Ese rumor circuló con fuerza los últimos días y nuevas señales podrían confirmar que más que un rumor se trata de una realidad .

El productor cordobés José Palazzo (responsable del Cosquín Rock ) quien abordó los rumores a través de su cuenta de Twitter. “Confirmado” , escribió citando otro posteo de la red social que hablaba sobre los rumores de que la legendaria banda visitará Sudamérica en marzo de 2026.

Además del mensaje de Palazzo, anteriormente el productor Daniel Grinbank reveló en el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play que AC/DC es el grupo "que más posibilidades tienen de venir" durante el 2026, considerando a las bandas más icónicas del rock.

En Brasil , el periodista Ancelmo Gois (de red O Globo) aseguró que la banda dará tres shows en el Autódromo de Interlagos, en São Paulo, con capacidad para 100 mil personas.

En Chile, el diario La Tercera informó que la legendaria agrupación incluirá un tramo sudamericano en su gira mundial y hasta adelantó que ya están en marcha “negociaciones preliminares” para que Chile sea una de las escalas del tour en marzo próximo "en un recinto de alta convocatoria, como el Estadio Nacional”.

Cómo fue la última visita de AC/DC a la Argentina

El último show de AC/DC en Argentina fue en diciembre de 2009 en el estadio de River Plate, como parte de su gira "Black Ice Tour". La banda dio tres conciertos donde tocó canciones del álbum que le dio nombre a la gira, así como sus clásicos. Los shows fueron grabados para el álbum y DVD Live at River Plate de 2011.

Actualmente la banda australiana esta formada por el legendario Angus Young y Brian Johnson con Stevie Young en guitarras, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo. Regresaron a los escenarios en abril de este año, después de 9 años de ausencia en Estados Unidos, con un nuevo tramo de su Power Up Tour.