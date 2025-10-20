Qué significa subir muchas fotos de tu mascota a las redes sociales, según la psicología







Publicar imágenes de perros o gatos puede reflejar ciertos rasgos de la personalidad de una persona y como se vincula emocionalmente.

La psicología explicó que hay detras del hábito de subir fotos con mascotas. Gentileza - Harvard Health

Todos los días las redes sociales se llenan de imágenes tiernas de perros, gatos y otros animales domésticos. Para muchas personas, compartir estos momentos con su mascota es algo tan común como subir una selfie o una foto de vacaciones. Pero detrás de esa costumbre aparentemente inofensiva, la psicología cree que puede haber motivos más profundos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los especialistas explican que la relación con las mascotas suele funcionar como un espejo emocional, lo que mostramos sobre ellos en internet puede revelar aspectos personales, formas de buscar compañía o incluso la necesidad de expresar afecto. Es una manera particular de proyectar lo que sentimos.

Jovenes Mascotas Vivienda Propiedades Mercado inmobiliario

Por qué las personas suben muchas fotos con sus mascotas Los psicólogos coinciden en que publicar constantemente fotos con animales es algo más complejo que solo por ternura. Según distintos estudios, compartir imágenes con una mascota puede ser una forma de demostrar cariño, conexión y empatía, pero también una manera de mostrar estabilidad emocional o compañía frente a los demás.

Algunos especialistas explican que este tipo de publicaciones pueden tener un componente de "exhibición emocional". Esto significa que las personas buscan transmitir una imagen de felicidad, contención y amor, incluso cuando atraviesan momentos de soledad o inseguridad. Entonces mostrar una relación afectiva con un perro o un gato puede funcionar como una forma de compensar esa sensación o reafirmar la propia identidad.

De todas formas, los expertos dicen que no siempre hay un trasfondo negativo. En muchos casos, compartir fotos con una mascota refleja la necesidad natural de conexión y la alegría que genera el vínculo con un animal. Algunos psicólogos también hablan sobre un componente de ingenuidad o rasgo infantil en este hábito. Cuidar, mimar o mostrar a una mascota puede estar relacionado con una parte emocional más tierna y espontánea de la personalidad. Según la psicología, lo importante es reconocer qué es lo que buscamos al compartir esos momentos, si es que lo hacemos por alegría genuina, afecto o simplemente por diversión.

Temas Ciencia