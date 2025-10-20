Hallaron una de las joyas robadas en el Museo del Louvre: cuál es y cuánto vale







La emblemática pieza de está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. Se encontraba en las mediaciones del establecimiento parisino.

Encontraron uno de los objetos valiosos robados, en las inmediaciones del Museo.

Este domingo, un audaz robo sacudió el Museo del Louvre: tres hombres ingresaron con un montacargas y se llevaron nueve piezas de su colección, de valor histórico incalculable. En las últimas horas, la corona de la emperatriz Eugenia fue localizada cerca del museo, aunque presentaba daños. El recinto continúa cerrado mientras la Policía refuerza la búsqueda de los responsables.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La pieza, del siglo XIX, pertenecía a la esposa de Napoleón III y está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. Formaba parte de un conjunto de valiosas joyas expuestas en la Galería de Apolo, entre las que también se encontraban el collar de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, con 631 diamantes y ocho zafiros, y el collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 1.138 diamantes y 32 esmeraldas.

corona-emperatriz-eugenia La corona de la emperatriz Eugenia.

Cómo ocurrió el robo Las autoridades indicaron que los ladrones, cuatro en total, ingresaron por la fachada que da al río Sena, en la que se realizaban obras. “Los cristales que cubrían a las joyas fueron cortados con una cortadora de disco”, informó el ministro del Interior francés, señalando que se trataba de un equipo que había hecho reconocimiento previo. Dos de los asaltantes vestían chalecos amarillos y ropa de obrero, mientras que los otros dos conducían una motocicleta TMax.

El robo, que duró apenas siete minutos, dejó nueve piezas desaparecidas, cuyo valor aún se evalúa, aunque se describen como “inestimables”. El Louvre cerró el domingo y permanecerá cerrado este lunes por “razones excepcionales”.

Así robaron las joyas de Napoleón dentro del Museo Louvre Salió a la luz un video en el que se registra a uno de los ladrones que participó en el robo de este domingo en el Museo del Louvre (París). Fue filmado por uno de los visitantes del lugar mientras rompía una de las vitrinas. En el registro audiovisual se lo puede ver camuflado con un chaleco amarillo, vestido como si fuese obrero, pero con pasamontañas. Mientras, mira de derecha a izquierda para comprobar nadie lo ve. VIDEO ROBO MUSEO LOUVRE El Ministerio del Interior francés informó que el robo se produjo a las 9:30, hora local -4:30 en Argentina-, y que los ladrones “evidentemente eran un equipo que había hecho exploración”. Aprovecharon las obras de construcción cercanas al museo para trepar con un montacargas hasta el primer piso, donde rompieron las vitrinas de la galería Apolo.

Temas Louvre

Robo

París