Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este lunes, buscando dejar atrás el nerviosismo relacionado a los bancos regionales y la IA. Mientras, en las plazas bursátiles más importantes de Asia y Europa, ya operativas, el escenario es de aumentos generalizados.
Los mercados globales avanzan con impulso de noticias alentadoras desde Asia
Expectativas renovadas desde Japón, que busca dejar atrás las turbulencias políticas, y los buenos datos económicos de China, de cara las negociaciones con EEUU, impulsan a los principales índices en las primeras horas del lunes.
En el viejo continente, el Euro Stoxx sube 0,67% y merodea su máximo histórico, alcanzado el 8 de octubre, impulsado por las acciones de las francesas Kering, BBVA y Safran. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,08% y el CAC francés baja 0,14%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,35%.
En Asia, el Hang Seng de Hong Kong saltó 2,42%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,63%, luego de que se conociera que la actividad china creció 1,1% interanual en el tercer trimestre, por encima de lo estimado, al igual que la producción industrial, que subió 6,5% interanual.
Se trata de dos datos que evidencian la resiliencia de la economía china, en el contexto de la reunión bilateral entre Xi Jinping y Donald Trump el 31 de octubre.
En consonancia, el Nikkei 225 japonés se disparó 3,47%, alcanzando un nuevo récord histórico. El motor de ese rally alcista fue el anuncio de que el Partido Liberal Democrático llegó a un acuerdo con el Partido de Innovación de Japón para formar un gobierno de coalición, acercando cada vez más la posibilidad de que Sanae Takaichi, conocida por su política fiscal expansiva y a favor de tasas bajas, se convierta en la primera ministra del país del sol naciente.
Wall Street en la previa
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,18% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,24%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,11% al alza.
En la previa, las acciones con mayores subas son Kenvue (+1,3%), American Express (+1,3%) y Gilead(+0,9%). En la vereda opuesta, entre las que cotizan en rojo se incluyen Newmont Goldcorp (-7,63%), Oracle (-6,93%) y Vistra Energy (-4,3%). A su vez, las que registran mayor volumen en sus operaciones previo a la apertura son Nvidia, Intel y Ford.
En este sentido, y de cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas. En los últimos seis meses, el Nasdaq sube 39,26%, el S&P 500 acompaña con +26,15% y el Dow Jones le sigue con +18,1%.
A su vez, se acrecenta la expectativa por la reunión de la Reserva Federal (Fed) entre el 28 y 29 de octubre. Alli, se espera que baje los tipos de interés en 25 puntos básicos, al igual que en septiembre. De hecho, según el FedWatch de CME, el mercado otorga casi un 100% de probabilidad a que la Fed reduzca las tasas en los encuentros de octubre y diciembre.
Al respecto, esta semana se debería conocer el dato de inflación de septiembre en EEUU, el cual dará más referencias a la Fed en un momento complicado para el banco central debido a la ausencia de datos por el cierre por tercera semana consecutiva del gobierno de Trump.
