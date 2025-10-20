El gigante de Wall Street Morgan Stanley sale a emitir deuda por u$s8.000 millones

Morgan Stanley, uno de los mayores bancos de inversión de Wall Street, colocó un bono a 11 años más rentable que la deuda del Tesoro.

Morgan Stanley , uno de los principales bancos de inversión de Wall Street , fijó el precio de una emisión de bonos con grado de inversión por u$s8.000 millones el viernes, marcando la tercera operación de este tipo realizada por una gran firma del sector en la semana posterior a la presentación de los resultados del tercer trimestre.

La colocación, estructurada en cuatro tramos, incluyó un bono a 11 años , el de mayor plazo, que ofreció un rendimiento de 0,9 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro.

Ese margen fue un cuarto de punto menor al nivel inicial de referencia, según una fuente cercana a la operación que solicitó anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente, tal como informó Bloomberg.

Durante la sindicación se eliminó un tramo a tasa flotante con vencimiento a seis años que había sido incluido inicialmente. La entidad ya había hecho lo mismo en abril, cuando retiró un tramo flotante de una emisión originalmente en cinco partes que también terminó recaudando u$s8.000 millones, igualando la cifra de su colocación de enero. En lo que va del año, Morgan Stanley concretó tres emisiones en cuatro tramos por ese mismo monto, todas para fines generales.

La operación se sumó a la reciente actividad en el mercado primario: Goldman Sachs recaudó u$s10.000 millones el martes pasado y JP Morgan, otros u$s5.000 millones el miércoles.

Las tres transacciones se lanzaron después de que los seis mayores bancos estadounidenses reportaran resultados trimestrales sólidos. No obstante, el optimismo se vio parcialmente opacado el jueves, cuando dos entidades regionales informaron haber sufrido fraudes relacionados con préstamos respaldados por fondos que invierten en hipotecas comerciales en dificultades.

Operación inusual

El rendimiento promedio de los bonos corporativos estadounidenses con grado de inversión cayó el jueves a un mínimo anual del 4,69%, mientras que los diferenciales se mantuvieron cerca de mínimos históricos (por debajo de 0,8 puntos porcentuales), manteniendo bajos los costos de financiamiento para los emisores de mayor calidad crediticia.

Los analistas de Wall Street señalaron que la elección del viernes como fecha de colocación resultó inusual: históricamente, solo alrededor del 1% de las emisiones de bonos de alta calidad se concretan ese día. De hecho, la operación de Morgan Stanley fue la única emisión en el mercado primario de bonos corporativos de primera línea de EEUU ese viernes.