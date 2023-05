Techo de deuda de EEUU: ¿se viene una crisis en los mercados?¿cómo afecta a la Argentina?

En el último capitulo de los debates sobre el techo de la deuda, el vocero de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, abandonó el Capitolio el martes por la tarde indicando que las partes aún no habían llegado a un acuerdo . Ante esto, Ámbito se preguntó, ¿es posible que Estados Unidos caiga en default? ¿Cómo podría afectar esta situación a la Argentina?

Pero antes de responderlas, vayamos por partes, ¿Qué es el techo de deuda? Se trata del límite legal establecido por el Congreso de Estados Unidos de tope de deuda que el gobierno federal puede emitir para financiar sus gastos . La fecha clave es el 1 de junio , ya que si no se llega a un acuerdo entre los partidos demócrata y republicano esto podría derivar en una situación crítica. Pero, ¿es posible que suceda?

"Esto ya pasó varias veces. Estados Unidos puede usar un parche, es decir que no haya un 'shutdown' de la economía. En los últimos 10 años hubo siete de estos parches en los cuales, el gobierno siguió gastando a pesar de no tener el techo corrido mientras se seguía debatiendo en el Congreso. Lo que le pasó a Obama en el 2011 fue extremo y también lo que pasó en 1979 en Estados Unidos con default de la deuda por unos u$s120 millones que fue medio absurdo", explicó Gustavo Neffa, director de Research for Traders.