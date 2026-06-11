Deuda: tras la mejora en la nota de S&P, ¿vuelve Argentina a emitir en los mercados internacionales?

Fitch y S&P subieron la calificación de la deuda argentina a B-, lo que podría bajar el riesgo país y reabrir la emisión internacional. Sin embargo, hay factores que pueden jugar en contra.

Dos de las tres grandes calificadoras mejoraron la nota de la deuda argentina. Primero fue Fitch y luego S&P subió la calificación argentina a B- desde CCC+ . Ante esto se espera una nueva compresión del riesgo país por la llegada de fondos institucionales. Esta situación abre nuevamente la pregunta de cuándo Argentina planea volver a emitir deuda internacional. Pero, para hacer un análisis completo, hay tener en cuenta también los factores internacionales: qué pasa si la Fed de EEUU decide convalidar tasas de interés más altas, en un contexto de mayor inflación.

El miércoles, la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's elevó la nota de la deuda soberana de largo plazo de Argentina en moneda extranjera desde CCC+ hasta B- , y mantuvo su perspectiva estable. Hace poco más de un mes, otra importante clasificadora, en este caso Fitch Ratings, había adoptado una medida similar. Con el envión de esta nueva evaluación, el riesgo país comprimió con fuerza hasta los 446 puntos básicos, mínimos desde 2018.

"Si bien esta suba en la calificación a B- no habilita aún a que grandes fondos Investment Grade tengan exposición en deuda soberana argentina, sí puede traducirse en flujos marginales positivos provenientes de ciertos mandatos HY (High Yield) que requieren ratings mínimos (de B- para arriba) para tomar exposición al país ", explicó Emilio Botto , jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital , sobre la ventaja que trae estos cambios en las notas.

Desde Balanz también analizaron qué implica esta mejora: "Esperamos que continúe reduciéndose el riesgo país. Muchos fondos institucionales que invierten en bonos soberanos tienen mandatos que les obligan a comprar activos con un umbral mínimo de calificación crediticia. Quizá el más conocido de esos umbrales es BBB o grado de inversión, pero lo mismo sucede con el umbral B, por lo que, a medida que ingresen flujos de dichos fondos, el riesgo país continuará comprimiéndose y se acercará al nivel de los países B-".

Los expertos de este bróker consideraron que se espera, sobretodo, una compresión en el tramo largo de la curva. Sin embargo, advirtieron que "el movimiento podría ser menor que el que tuvo Ecuador tras el upgrade hasta que el Gobierno dé señales más claras de que volverá a los mercados, como esperamos que ocurra este año". Sobre lo que podrá venir en el corto plazo, especificaron que "probablemente" Argentina seguirá pagando una prima de riesgo político frente a sus pares B- hasta las elecciones.

Argentina: ¿saldrá a emitir deuda internacional?

En diálogo con Ámbito, Rafael Di Giorno de Proficio, coincidió en que la tasa de la Fed juega en contra para una eventual salida de deuda argentina. "Si se observa en los últimos cinco meses la tasa base de un bono a 10 años subió medio punto porcentual" analizó pero consideró como positivo que una segunda calificación le permite entrar a muchos fondos, sobre todo, de Real Money.

"Para mi hoy si quisiera salir Argentina en una emisión de entre u$s4.000 y u$s5.000 millones, podría conseguir una tasa de entre 8% y 8,5% sin ningún problema", amplió por lo que este experto consideró que "la ventana esta abierta" lo que si, agregó hay que salir con el "timing justo", por ejemplo, teniendo en cuenta datos que modifican las perspectivas como lo fue esta semana la inflación norteamericana.

A su vez, Alejandro Bianchi, fundador de Asesordeinversiones.com, en charla con Ámbito, expresó: "Mi lectura es que la ventana de deuda internacional empieza a entreabrirse ahora, pero no necesariamente conviene usarla de inmediato para emitir volumen. El Gobierno viene actuando correctamente al elegir la fuente de financiamiento más eficiente en cada momento. Por ahora, la mejor combinación ha sido mercado local, repos y financiamiento de organismos internacionales, evitando convalidar cupones demasiado altos en el mercado global".

Por su parte, desde Balanz, creen que el Gobierno buscará acceder a los mercados para prefinanciar parte de los vencimientos del año que viene. También proyectaron que, a corto plazo, es muy probable que Moody’s también le otorgue una mejora a la categoría B-.

Cómo impacta la tasa de la Fed en la posible salida al mercado

Gabriel Bagattini, asesor financiero que representa a Finanzas con Gabriel, en diálogo con Ámbito expresó que la política monetaria de la Reserva Federal también será determinante. "Si la Fed avanza en un ciclo de bajas de tasas, aumentará el apetito por riesgo en mercados emergentes y Argentina podría acceder al financiamiento externo en mejores condiciones. Por el contrario, una Fed manteniendo tasas elevadas por más tiempo implicaría mayores costos para cualquier colocación internacional", opinó.

Ya en un análisis más pormenorizado, el economista Federico Gluistein, consideró que con la tasa de referencia de la Fed en torno a 3,50%-3,75% y los Treasuries largos presionados —el rendimiento a 10 años se ubicaba por encima de 4,5% en el contexto reciente—, si Argentina suma unos 450/500 pb de riesgo país, el costo teórico se acerca a la zona de 9%/10% anual, antes de considerar prima por iliquidez, plazo, legislación, tamaño y demanda.

"Por ende, un costo alto para considerar una nueva ventana de endeudamiento internacional. Con un riesgo país es 250, podríamos tener un margen de 7% anual más positivo de acceso con una inflación de 4% en EEUU situando un costo máximo de 5% extra a la tasa de corte, más atractivo para una emisión", calculó.

Por su parte, Bianchi analizó otras fuentes de financiamiento para comprar: los repos recientes estuvieron en la zona de SOFR +400 pb, es decir alrededor de 7,4% anual, mientras que operaciones previas estuvieron más cerca de 8,25%/8,8%; en organismos internacionales, dependiendo del tipo de crédito, el costo puede ubicarse aproximadamente en la zona de 5,5%/6,0% anual para líneas tipo FMI con tasa SDR más margen y recargos.

La conclusión es clara: todavía hay fondeo disponible más barato o más flexible que salir a emitir un global nuevo a tasas cercanas al 8,5%/9,0%.

Y amplió: "La Fed juega en contra en el ´all-in yield´, porque el cupón que Argentina tendría que convalidar es básicamente tasa libre de riesgo en dólares más spread argentino. Con una Fed todavía restrictiva y tasas base de EE.UU. en torno a 3,5%/3,75%, el costo total no baja todo lo que podría bajar en un escenario de normalización monetaria global. Aun así, el driver principal para Argentina sigue siendo el spread propio: si el riesgo país baja de 450 pb hacia 350/300 pb, la ventana internacional se vuelve mucho más atractiva, incluso con una Fed no tan laxa".