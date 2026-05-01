Wall Street sigue de cerca las controversias entre EEUU-Irán y el resultado trimestral de las empresas

Wall Street inició la primera sesión de mayo con una nota mayoritariamente positiva, extendiendo las fuertes ganancias de abril.

Las acciones estadounidenses cotizaron mixtas el viernes 1° de mayo y los índices S&P500 y el Nasdaq (cruzando la barrera de los 25.000 puntos por primera vez), superaron máximos históricos, luego que las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a acaparar la atención, tras los comentarios del presidente Donald Trump de que Irán deseaba un acuerdo de paz, pero que él no estaba de acuerdo con el mismo.

Aun así, Wall Street inició la primera sesión de mayo con una nota mayoritariamente positiva, extendiendo las fuertes ganancias de abril. El alza de Apple tras la publicación de sus resultados, junto con una caída en los precios del petróleo, también impulsó el optimismo.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,31% a 48.499,02 puntos; el S&P500 ganó un 0,29% a 7.230,17 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 0,89% hasta los 25.114,44 puntos

La tranquilidad del viernes se vio relativamente impulsada, después que los medios estatales iraníes anunciaran que Teherán había presentado una nueva propuesta de paz a los mediadores pakistaníes.

"Irán entregó el texto a Pakistán mediador en las negociaciones con Estados Unidos el jueves por la noche", informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA). No se proporcionaron más detalles, pero la noticia impulsó las esperanzas de desescalada en medio de las elevadas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, esas esperanzas se vieron algo empañadas después que Trump declarara a la prensa que Irán quiere "llegar a un acuerdo, pero no estoy satisfecho con él, así que veremos qué sucede".

"Estamos haciendo todo lo posible en cuanto a la negociación, por vía telefónica. Se avanzó, pero no estoy seguro de que lleguen a un acuerdo", añadió el presidente.

Tras una ronda de negociaciones fallidas, las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán aún no se concretaron, ya que ambas partes permanecen en un punto muerto. Teherán se ha opuesto al bloqueo naval estadounidense de los puertos y la costa iraníes, y mantuvo el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado. Mientras tanto, Trump declaró que cualquier acuerdo con Irán debe incluir el fin de las ambiciones nucleares de Teherán.

Irán advirtió que cualquier nueva agresión estadounidense desencadenaría "ataques prolongados y dolorosos" contra posiciones estadounidenses en la región.

Los futuros del crudo Brent con vencimiento en julio, la referencia mundial, bajaron un 2,1% hasta los u$s108,12 por barril, tras haber alcanzado un máximo de u$s112,43. El contrato de Brent para junio, que venció el jueves, se disparó hasta superar los u$s126 por barril su nivel más alto en cuatro años, antes de retroceder bruscamente hasta situarse en torno a los u$s114 dólares.

¿Vuelven los aranceles de Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la Unión Europea de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que, como consecuencia, elevará al 25% el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", escribió en Truth Social.

Trump insistió en que "queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los EEUU no se aplicará ningún arancel".

Trimestrales: la mayoría en el podio y acciones destacadas

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos el jueves gracias al impulso de las ganancias y los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York tuvieron un abril espectacular.

Fueron las principales empresas, que reforzaron la confianza en torno a la rentabilidad corporativa, lo que ayudó a los mercados a ignorar las preocupaciones sobre la inflación y los riesgos geopolíticos.

Las acciones de Apple subieron un 3% tras la publicación de su informe de ganancias trimestrales, ya que los inversores recibieron con satisfacción las señales de una demanda sólida del iPhone y la continua fortaleza de su negocio de servicios de alto margen.

Reddit se disparó un 13,6%, impulsado por resultados del primer trimestre mejores de lo esperado, con un número de usuarios activos diarios que superó las previsiones.

Los inversores también esperan con interés la próxima tanda de resultados, con empresas como Chevron Corp (-1,6%), Exxon Mobil (-0,8%) y AutoNation Inc (-1,2%).

Por su parte Rhythm Pharmaceuticals subieron un 0,5% después que la compañía anunciara la aprobación de la Comisión Europea para su tratamiento contra la obesidad. La Comisión Europea aprobó el fármaco para tratar la obesidad y controlar el hambre en adultos y niños de cuatro años o más con obesidad hipotalámica adquirida.

Versant Media Group Inc. creció un 1,5%, después de que Bloomberg informara que la compañía acordó vender su aplicación de deportes juveniles SportsEngine a PlayMetrics, un competidor respaldado por Genstar Capital.

PACS Group, Inc. bajó un 1,6% cuando anunció que sus filiales operadas de forma independiente adquirieron Ridgeway Senior Living, un centro de atención post-aguda en Anchorage, Alaska, según un comunicado de prensa. La empresa de atención médica de u$s5.300 millones generó rendimientos impresionantes, con acciones que se dispararon un 245% durante el último año.