Mercados: sorpresiva mega oferta de GameStop sobre eBay genera dudas

La compañía de video juegos lanzó una oferta de u$s55.500 millones para comprar el sitio de subastas y comercio electrónico con el fin de crear un rival del gigante Amazon. Una entrevista al CEO de GameStop generó un acalorado debate televisivo. Los analistas de Wall Street se muestran escépticos.

La compañía de videojuegos GameStop presentó una oferta no vinculante para adquirir el 100% del sitio de subastas y comercio electrónico eBay.

Wall Street arrancó la semana con la novedad de que la compañía de videojuegos GameStop había presentado una oferta no vinculante para adquirir el 100% del sitio de subastas y comercio electrónico eBay por 125 dólares por acción, en una operación valorada en unos 55.500 millones de dólares. Según explicaron desde GameStop, la propuesta combina efectivo y acciones al 50% y representa una prima del 46% sobre el precio de cierre de eBay del 4 de febrero pasado, cuando la compañía de videojuegos comenzó a tomar posiciones en el grupo. La oferta parece formar parte de la estrategia para transformar eBay en un competidor directo de Amazon, aprovechando la presencia minorista y la infraestructura logística de GameStop para crear una plataforma de comercio electrónico más grande.

Al parecer la empresa estadounidense ha construido una participación del 5% en eBay mediante derivados y acciones, y prevé financiar la parte en efectivo con su liquidez de casi 10.000 millones de dólares y con financiación externa de hasta 20.000 millones de dólares.

Cabe recordar que GameStop se hizo mundialmente conocida en 2021 por convertirse en una de las denominadas “acciones meme” , es decir, valores impulsados por inversores minoristas coordinados en foros de Internet, que provocaron fuertes subas en bolsa al margen de los fundamentales tradicionales. Por aquellos tiempos desde Reddit, Robinhood y otros foros y sitios de inversiones hubo una embestida de minoristas que hicieron tambalear a varios “hedge funds” que acusaron millonarias pérdidas.

De acuerdo a la oferta, sujeta a la aprobación de accionistas y reguladores, incluye el derecho de los accionistas de eBay a elegir entre efectivo o títulos de GameStop, con asignación proporcional. Según GameStop, la oferta también supone una prima del 27% sobre el precio medio ponderado de los últimos 30 días y del 36% sobre el de los últimos 90 días.

Por lo que trascendió, GameStop plantea una reestructuración de eBay centrada en el recorte de costos, tendiente a ahorrar 2.000 millones de dólares anuales en el plazo de un año tras el cierre de la operación (1.200 millones procederían del área de ventas y marketing, 300 millones de desarrollo de producto y 500 millones de gastos generales y administrativos).

Consideran que el gasto en marketing de eBay de 2.400 millones de dólares en 2025 no se tradujo en crecimiento, ya que el número de compradores activos apenas aumentó en un millón, hasta 135 millones. Según sus estimaciones, solo con estos recortes el beneficio por acción de eBay pasaría de 4,26 a 7,79 dólares en el primer año.

Además, GameStop pretende aprovechar su red de unas 1.600 tiendas en Estados Unidos para reforzar el negocio de eBay, utilizándolas como infraestructura física para autenticación de productos, logística, gestión de pedidos y comercio en directo.

Si la operación prospera, el consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, asumiría el cargo de CEO de la compañía combinada. Cohen lidera GameStop desde 2021 logrando que la firma haya pasado de tener 380 millones de dólares de pérdidas netas a ganancias de casi 420 millones en 2025, tras un agresivo plan de reducción de costos y saneamiento del balance.

Cohen que posee cerca del 9% del capital, no percibe salario ni bonus en efectivo y su remuneración está vinculada exclusivamente al desempeño de GameStop.

Según los analistas, con esta operación, GameStop busca dar un giro estratégico y posicionar a eBay como un competidor de mayor tamaño frente a gigantes del comercio electrónico como Amazon, en un contexto en el que ambas compañías han tenido dificultades para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo digital.

Tras la novedad surgieron dudas y preguntas sobre la oferta de GameStop. Sin embargo, una entrevista televisiva del CEO de GameStop en el canal financiero CNBC no despejó las dudas, sino que generó más preguntas que respuestas sobre la operación. Fue muy temprano cuando Andrew Sorkin, de CNBC, entrevistó a Ryan Cohen, sobre la oferta de GameStop por eBay.

Sorkin le preguntó a Cohen: "¿Cómo son las cuentas? Teniendo en cuenta el precio de 56.000 millones de dólares, y la capitalización bursátil de GameStop, que es una fracción de esa cantidad. Sé que tienes una carta de financiación de TD Bank por 20.000 millones de dólares, pero explícanos cómo llegaste a ese precio y cómo funcionaría".

Sorkin respondió a la contestación de Cohen con incredulidad, señalando que no había proporcionado los cálculos básicos de cómo funcionaría el acuerdo. Cohen hizo referencia a un comunicado de prensa que indicaba que el acuerdo era "mitad en efectivo, mitad en acciones". Luego Sorkin presionó a Cohen con los cálculos matemáticos básicos, pero Cohen seguía sin poder dar una respuesta directa, ahí Sorkin presionó: "Te escucho, solo estoy tratando de entender de dónde saldría el resto del dinero" a lo que Cohen respondió repitiendo lo que había dicho antes: "Mitad en efectivo, mitad en acciones".

El diálogo continuó y Sorkin arremetió con que "simplemente digo que las matemáticas no dan cuenta del precio de su oferta, así que es una pregunta bastante sencilla. No lo entiendo. ¿De dónde sale el resto del dinero?". Cohen respondió: "Andrew, lo expliqué claramente. No entiendo tu pregunta. Ofrecemos la mitad en efectivo y la otra mitad en acciones, y tenemos la posibilidad de emitir acciones para cerrar el trato. Pero todos los detalles están en nuestra página web". Fue sin duda un acalorado e intenso intercambio de opiniones algo poco común en las noticias financieras.

Para los analistas el hecho de que Cohen no pudiera explicar las matemáticas básicas a los telespectadores de CNBC fue una señal de atención importante. La red social X fue epicentro de opiniones donde algunos destacaron que el formulario 13D muestra que GameStop tenía derivados u opciones de compra de eBay que representaban el 99,89% (22.176.000 acciones) de su posición en el sitio electrónico. Mientras que la posición de GameStop en acciones ordinarias directas suman aproximadamente 25.000 acciones ordinarias, lo que representa el 0,11% del total. Según el análisis de algunos expertos si el acuerdo fracasa, con suerte simplemente venderán sus opciones de compra con un retorno del 50%. Mientras que para el famoso Michael Burry, “el inversor de la gran apuesta”, la jugada de GameStop tiene todo el sentido del mundo.

Según Polymarket, las probabilidades de que "GameStop adquiera eBay" se sitúan en el 27%.

Por su parte, eBay confirmó haber recibido una propuesta de adquisición no solicitada y no vinculante por parte de GameStop. El Consejo de Administración de eBay revisará la propuesta para determinar si redunda en el mejor interés de eBay y de sus accionistas.

Todo el tema impactó en las acciones de eBay que treparon hasta 13% mientras las de GameStop caían 7%.

En general, los analistas de Wall Street se mostraron en general escépticos sobre la capacidad de Cohen para financiar la operación, ya que la capitalización bursátil de eBay es casi cuatro veces mayor que la de GameStop, y estiman que GameStop necesitaría cerca de 20.000 millones de dólares en financiación mediante deuda. Así lo manifestaron a Bloomberg, Nathan Feather de Morgan Stanley quien señaló que la cuestión clave en cualquier hipotético escenario de adquisición sería la financiación, ya que la capitalización de mercado de eBay es aproximadamente cuatro veces mayor que la de Gamestop, y también dijo ser escéptico sobre las posibles sinergias. Señaló que, independientemente de si la oferta de Gamestop tiene éxito, una oferta demostraría cómo eBay "ha podido aumentar su valor estratégico al centrarse en sus puntos fuertes clave (categorías principales, C2C y recommerce), lo que también podría ser de interés para otros posibles compradores".

Por su parte, Youssef Squali de Truist se mostró escéptico sobre el éxito final de esta iniciativa a primera vista y calificó la oferta de "impresionante". Señaló que GameStop finalizó 2025 con un "balance significativamente reforzado", pero la operación aún requeriría casi 20.000 millones de dólares en financiación mediante deuda para salvar la brecha de valoración. Según The Wall Street Journal, Cohen ya cuenta con una carta de compromiso del TD Bank para proporcionar 20.000 millones de dólares en financiación mediante deuda para ayudar a que esto suceda.

Cohen señaló que, si eBay se resiste a las propuestas, está dispuesto a iniciar una batalla por el control de la empresa y llevarla directamente a los accionistas.

Cabe recordar que hace tres meses, Cohen había declarado a The Wall Street Journal que estaba considerando una adquisición importante y buscando acuerdos en el sector de consumo y minorista, como parte de un plan para expandir el negocio mucho más allá de los videojuegos y los artículos de colección. Lauren Thomas, del mencionado diario financiero había señalado que "GameStop contaba con unos 9.000 millones de dólares en efectivo a finales de marzo, frente a los 4.800 millones del año anterior. Es probable que Cohen movilizara a sus legiones de seguidores en línea para respaldar el acuerdo".