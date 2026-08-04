Wall Street adelanta subas pese a que la tensión en Medio Oriente sigue latente + Agregar ámbito en









Las acciones estadounidenses se mantienen cerca de un máximo histórico, mientras los inversores centraban su atención en los resultados corporativos tras semanas de volatilidad.

Subas en Wall Street ante la publicación de nuevos resultados, mientras la guerra en Medio Oriente sigue latente. Reuters

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este martes, aunque el repunte de los precios del petróleo por encima de los u$s80 puso de manifiesto el escepticismo del mercado sobre la rápida resolución diplomática de la guerra en Medio Oriente.

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Las señales contradictorias procedentes de Estados Unidos e Irán aumentaron la incertidumbre en los mercados, y el último ataque contra buques en el estrecho de Ormuz puso de manifiesto los riesgos para el mercado global de gas y petróleo.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,6% hasta u$s83,82 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede un 0,51%, hasta los u$s79,90 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global —suben 0,17%.

Mientras tanto, el yen se deprecia hasta los 157,7 por dólar, pero mantuvo la mayor parte de las ganancias obtenidas gracias a la intervención conjunta implementada la semana pasada por Tokio y Washington para respaldar la moneda.

Wall Street: Acciones a máximos históricos en medio de la crisis de Medio Oriente. Depositphotos Las claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,21% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,89%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,70% al alza.

Esta jornada se conocerá el primer balance trimestral de la tecnológica SpaceX desde su debut en bolsa. También harán lo suyo Berkshire Hathaway y la fabricante de microchips AMD. En el sector macro, se conocerá la balanza comercial de EEUU, como así también la encuesta JOLTS de ofertas de trabajo, un "aperitivo" de cara al dato de empleo que se conocerá el viernes. Mientras tanto, en Europa el Euro Stoxx sube 0,66%. A nivel local, las subas también son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,50% y el CAC francés acompaña con 0,16%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,41%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,60%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,62%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,62% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,23%.