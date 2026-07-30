Las acciones de Nvidia suben, mientras se expande hacia la inversión en infraestructura global de IA

Mientras sus acciones cotizan al alza, Nvidia usa su capital para acelerar infraestructura de IA mediante inversiones y apoyo crediticio. Los detalles, en la nota.

Las acciones de Nvidia avanzaban en el premercado del jueves, tras haber cerrado el miércoles a u$s190,01, sesión en la que el papel había retrocedido un 3,55%.

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Cabe precisar que el movimiento coincidía con una subida del 1,43 % en los futuros del Nasdaq 100 y del 0,59 % en los futuros del S&P 500. El avance se enmarcaba en un rebote más amplio de las grandes tecnológicas , sin un catalizador corporativo específico que lo justificara por sí solo.

Nvidia está utilizando su capital para acelerar la construcción de capacidad informática, mediante inversiones de capital y otras fórmulas de apoyo a las empresas que demandan sus sistemas.

El modelo presentado por la compañía el 1 de julio combina reparto de ingresos y apoyo crediticio. Las empresas de servicios en la nube pueden adquirir infraestructura de Nvidia para sus clientes, mientras el fabricante obtiene tanto los ingresos por la venta de sus productos como una parte de los ingresos generados por la capacidad respaldada.

Chris Caso, analista sénior de Wolfe Research, explicó en CNBC que respalda las inversiones de capital en compañías como OpenAI y Anthropic porque les permiten ampliar la capacidad necesaria para atender la demanda de inteligencia artificial.

Caso se mostró más prudente ante los posibles avales que facilitan financiación a los clientes. Aunque Nvidia dispone de una fuerte generación de caja y un balance sólido, estas estructuras podrían crear obligaciones futuras si los proyectos respaldados no cumplen sus previsiones.

Un posible aval multimillonario

El asunto adquirió un mayor interés público a raíz de lo publicado por The Wall Street Journal sobre las negociaciones para que Nvidia aporte un aval financiero cercano a los u$s250.000 millones a OpenAI.

El posible aval ayudaría a la empresa de ChatGPT a contratar un proyecto de centros de datos de 10 gigavatios que una filial energética de SoftBank desarrolla en Ohio, según fuentes de la agencia Reuters.

El 26 de agosto pondrá a prueba sus resultados

Nvidia presentará los resultados de su segundo trimestre fiscal de 2027 el 26 de agosto. Las previsiones de Wall Street apuntan a un beneficio de u$s2,07 por acción, frente a u$s1,04 un año antes, y a unos ingresos de u$s91.700 millones, frente a u$s46.740 millones.

El Dow Jones renovó récord, pero la debilidad de Tesla y los chips limitó el avance de Wall Street. Imagen: Freepik

La propia compañía había previsto unos ingresos de u$s91.000 millones, con un margen del 2%, sin asumir ventas de capacidad informática para centros de datos en China.

Cabe subrayar que un estudio de 32 analistas mantenía una recomendación de consenso de comprar y un precio objetivo medio de u$s309,75. Frente al cierre del miércoles, supondría un potencial aproximado del u$s63%, sin incluir dividendos.