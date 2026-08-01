El fondo del exinvestigador de OpenAI perdió el 67% en un mes tras el desplome de las acciones de IA + Agregar ámbito en









Su líder, Leopol Aschenbrenner, admitió ante los inversores que el fondo atravesó su peor mes, aunque aseguró que mantiene una visión optimista sobre el sector. La firma vendió gran parte de su cartera de acciones y redujo sus activos a cerca de u$s10.000 millones, más de la mitad de lo que administraba meses atrás.

El fondo perdió el 67% de su valor en julio. Imagen generada con IA

El fondo de cobertura Situational Awareness, fundado por el exinvestigador de OpenAI, Leopold Aschenbrenner, sufrió un fuerte golpe tras el desplome de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA). Luego de registrar pérdidas millonarias, la firma vendió la mayor parte de su cartera de acciones cotizadas a Citadel, el gigante financiero de Ken Griffin, en una operación que redujo sus activos a cerca de u$s10.000 millones, más de la mitad de lo que administraba meses atrás.

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En detalle, el fondo comenzó a desprenderse de parte de sus posiciones luego de que la reciente corrección del sector tecnológico erosionara el valor de sus inversiones. La venta también permitió a los bancos recuperar el apalancamiento utilizado por Situational Awareness para amplificar sus apuestas en el mercado.

A fines de mayo, el fondo administraba más de u$s20.000 millones en activos, de acuerdo con información publicada entonces por The Wall Street Journal. Aunque algunas de sus principales posiciones continuaron apreciándose durante un tiempo, el derrumbe de las acciones de IA registrado este mes terminó revirtiendo esas ganancias.

El fondo perdió el 67% de su valor en julio De acuerdo con una carta enviada a los inversores, publicada por la agencia Reuters, la cartera del fondo cayó un 67% durante julio. Aschenbrenner reconoció la gravedad de la situación ante sus clientes. "Nos acercamos más a una pérdida permanente de capital de lo que consideramos aceptable", escribió, al tiempo que señaló que la firma finalmente encontró una salida, aunque aclaró que nunca tuvo intención de quedar expuesta a un escenario de ese tipo. En otro tramo de la carta admitió: "Les hemos fallado este mes".

La reciente venta masiva de acciones de empresas de semiconductores reactivó las dudas sobre la sostenibilidad del boom del sector. Pese al duro revés, el exinvestigador de OpenAI sostuvo que el fondo todavía acumula una ganancia del 80% en 2026 y aseguró que mantiene una visión positiva sobre su estrategia de inversión. El gestor también explicó que la situación se agravó por el comportamiento del mercado sobre acciones identificadas públicamente con el fondo: "Esta dinámica es esencialmente similar a una corrida bancaria: la vulnerabilidad genera más vulnerabilidad".

El efecto del desplome de las acciones de IA Desde su lanzamiento en 2024, Situational Awareness se había convertido en uno de los fondos más seguidos por los inversores interesados en el auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, la reciente venta masiva de acciones de empresas de semiconductores reactivó las dudas sobre la sostenibilidad del boom del sector y alimentó el temor de que muchas valuaciones hubieran alcanzado niveles difíciles de sostener. A ese escenario también se sumó una mayor actividad de los vendedores en corto, que apostaron por nuevas caídas. El uso de apalancamiento profundizó el impacto de la corrección. Los fondos de cobertura suelen recurrir al endeudamiento para aumentar su exposición al mercado, una estrategia que puede multiplicar las ganancias, pero también las pérdidas cuando los precios se mueven en sentido contrario. "Nos esforzamos por mantener la cartera dentro de nuestros parámetros de riesgo, pero gradualmente esto se volvió más difícil a medida que las posiciones se movían rápidamente en nuestra contra y la liquidez del mercado se agotaba", afirmó Aschenbrenner. Según indicó, el fondo ya eliminó todo el apalancamiento de la cartera. El antecedente de Archegos La dinámica recordó al caso de Archegos Capital Management, el fondo de Bill Hwang que colapsó en 2021 tras una serie de llamadas de margen por parte de los bancos. Archegos había construido una enorme exposición sobre un reducido grupo de empresas mediante el uso de swaps y financiamiento con margen. Cuando esas posiciones comenzaron a caer, el exceso de garantía desapareció en pocos días y el fondo ya no pudo responder a las exigencias de los acreedores, lo que derivó en una liquidación forzada de sus activos.