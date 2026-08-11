Se mueve el peronismo: Sergio Massa activa cumbre del Frente Renovador con guiño a Ricardo Quintela

Con la incipiente campaña electoral 2027 en marcha, comienzan a activarse los vasos comunicantes entre los distintos sectores del peronismo . La última sesión del Senado, donde se frenó el proyecto de extranjerización de tierras, fue un termómetro de ese fenómeno que volverá a emerger este viernes con una cumbre del Frente Renovado r de Sergio Massa en La Rioja.

El massismo reunirá a dirigentes de seis provincias a partir de las 10:30 en el hotel Avant del centro de la capital riojana con el objetivo de avanzar en un esquema de unidad del peronismo para enfrentar a Javier Milei de cara a las elecciones 2027. El organizador del encuentro es el diputado nacional del Frente Renovador, Ismael Bordagaray, promotor de un frente de unidad con Massa y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela .

Tanto el jefe del FR como el mandatario norteño son dos dirigentes que vienen trabajando por unir a los distintos sectores del peronismo. Quintela encabezó el 1 de agosto en su provincia un acto donde reunió a Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro con referentes del massismo y también del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Por su parte, Massa tuvo un rol activo en la última sesión del Senado a través de negociaciones telefónicas con gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Rolo Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) para cerrar un frente legislativo que impidió aprobar el capitulo de venta de tierras a extranjeros y modificar la ley de manejo del fuego.

Con esos antecedentes, el Encuentro Regional del Frente Renovador de este viernes en La Rioja contará con la participación de dirigentes y legisladores de Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y Catamarca. En la actividad estarán presentes además la diputada nacional Sabrina Selva y José Ignacio de Mendiguren, ex ministro de Producción de la Nación y referente económico del Frente Renovador mientas se espera la confirmación, también, de Sebastián Galmarini. Entre los dirigentes provinciales estarán Franco Aranda, de San Juan; Gabriela Lízana, de Mendoza; Verónica Lacher y Pablo Mirolo, de Santiago del Estero; Tania Kyshakevych, de Córdoba; y Marcelo Cordero, de Catamarca, entre otros.

El evento revela la decisión política del Frente Renovador de activar su ingeniería política bajo la conducción de Sergio Massa con la producción, el trabajo, el desarrollo y el federalismo como ejes del debate de cara a la campaña del 2027. La elección de La Rioja como sede del Encuentro Regional del Frente Renovador de parte del ex candidato presidencial del peronismo no es casualidad . Desde esta provincia, Quintela viene impulsando un proceso de diálogo y convocatoria a distintas fuerzas del PJ para avanzar hacia la unidad.

"La Rioja no sólo será la sede de un encuentro. Puede ser el kilómetro 0 de una nueva etapa de unidad del peronismo y de la construcción de la Argentina que viene", afirmó Bordagaray ante la consulta de Ámbito en la previa del encuentro. Se trata del diputado nacional que la semana pasada había lanzado abiertamente la posibilidad de un binomio integrado por el jefe del FR y el gobernador riojano: “Me encantaría una fórmula encabezada por Massa y Quintela”, sostuvo durante una entrevista con un medio local.

El mensaje de Ricardo Quintela

Quintela organizó este 1 de agosto un gran acto con el Episcopado y distintos sectores del peronismo en homenaje por los 50 años del asesinato de monseñor Enrique Angelelli. En ese contexto tuvo una reunión mano a mano con Máximo Kirchner en su despacho. Y durante un encuentro en el sindicato de Luz y Fuerza realizó un fuerte llamado a la unidad: "Es hora de comenzar a discutir la unidad del movimiento nacional justicialista, que si está unido es invencible, en la medida que podamos despertar el sentimiento de este gigante dormido".

Este viernes, una vez finalizado el encuentro del FR en La Rioja, la comitiva del massismo se trasladará hasta la residencia del gobernador Quintela para compartir un almuerzo. Allí podría comenzar a delinearse un encuentro ampliado con más dirigentes y sectores del peronismo para intentar establecer un esquema de unidad con el objetivo de aplacar la interna que vienen protagonizando Kicillof con La Cámpora de Máximo Kirchner.

Contactos en el peronismo

La sintonía entre Massa y Quintela estuvo cerca de cristalizar en la conformación de una mesa política donde se iban a sentar los seis gobernadores del PJ, los jefes del bloque en el Congreso y la CGT para pasar en limpio cuantos dirigentes están dispuestos a disputar la candidatura presidencial y definir las reglas de juego: interna abierta o fórmula de consenso, en el caso de que el Gobierno logre aprobar el proyecto de ley para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero), habían dado su acuerdo. Lo mismo Jorge Sola y Cristian Jerónimo de la CGT, al igual que los titulares de las bancadas Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado).

Pero la mesa por ahora no llegó a conformarse. Faltaba La Cámpora de Máximo Kirchner que reclamó una silla diferenciada para en ese espacio y, ante la negativa de algunos de los gobernadores, la negociación volvió a punto muerto. La política de intervención partidaria en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones también divide al peronismo. "Vamos a trabajar en ampliar sin tirar a ningún compañero por la ventana, no hay lugar para sectas, hay que ir a buscar a todos con el foco puesto en escuchar a los trabajadores, a las Pymes y a la clase media que no llega a fin de mes porque está cada vez endeuda", es el mantra que se repite en el massismo con el objetivo de lograr una mesa de unidad para el próximo año.