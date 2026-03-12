Wall Street baja en el premarket a medida que crecen los miedos inflacionarios por la guerra en Medio Oriente + Seguir en









Los nuevos ataques iranies en el estrecho de Ormuz echaron por tierra la posibilidad de que el conflicto termine pronto. La preocupación de los inversores es sobre el eventual impacto del aumento del crudo sobre los precios de la economía global.

Los mercados descuentan una subida de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo. NYSE

Los principales índices de Wall Street bajan en la preapertura de este jueves, al igual que el resto de las bolsas en los principales mercados financieros, debido a que los ataques a los petroleros en el golfo pérsico destrozaron cualquier perspectiva de una inminente desescalada en la guerra en Medio Oriente.

Los ataques a dos buques frente a las costas de Irak llevaron a las terminales petroleras del país a suspender sus operaciones, en una escalada que probablemente dejará a los armadores globales aún menos dispuestos a considerar cruzar el vital estrecho de Ormuz.

El plan de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, anunciado el miércoles en la mayor medida de su historia, no logró calmar a los inversores, en la que es la mayor perturbación del mercado petrolero de la que se tenga registro, según el organismo.

petroleo La volatilidad del petróleo no tiene precedentes, lo que mantiene en alerta a los mercados ante cualquier novedad en la guerra. Depositphoto El miedo al impacto inflacionario preocupa a Wall Street Ayer, los principales índices de Wall Street cerraron a la baja, con la excepción del sector tecnológico, que avanzó apenas 0,8% en el Nasdaq. Los inversores conocierón la inflación norteamericana de enero, que fue de 2,4% interanual, en línea a lo esperado por el mercado. Sin embargo, el gran problema será cuánto impactará en los precios de marzo la suba del petróleo a nivel internacional.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,53% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,47%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,64% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son The Mosaic Company (+4,3%), CF Industries (+3,7%) y Dow Inc (+3,2%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Dollar General (-5,7%), Southwest Airlines (-2,39%) y Royal Caribbean (-2,24%). Las bolsas de Asia y Europa En el resto del mundo, la situación es similar. En Europa, el Euro Stoxx cae 0,30%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,30%, mientras que el CAC francés baja 0,12%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,10%. La Unión Europea, que depende en gran medida de las importaciones de petróleo, podría ver cómo la inflación aumenta si los precios del crudo se mantienen elevados durante un periodo prolongado, lo que añadiría presión al ya débil crecimiento regional. Los mercados descuentan una subida de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo en julio, con una probabilidad del 85% de que se produjera otra subida en diciembre. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,70%, mientras que la bolsa de Shanghái corrigió 0,10%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,40% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 1,05%.