Nvidia ya perdió u$s1 billón de valor y volvió a su nivel "pre inteligencia artificial"

La empresa tecnológica sufrió una baja del 24% y borró buena parte de la euforia que había impulsado al papel durante el auge de la IA.

Nvidia sufrió una baja del 24% y borró buena parte de la euforia que había impulsado al papel durante el auge de la inteligencia artificial.

El rally histórico de Nvidia sufrió un fuerte freno. Desde el máximo alcanzado el 17 de junio, la compañía perdió más de u$s1 billón de capitalización bursátil , una caída que redujo su valor de mercado desde u$s4,24 billones hasta alrededor de u$s3,24 billones.

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El retroceso implicó una baja cercana al 24% en la acción y borró buena parte de la euforia que había impulsado al papel durante el auge de la inteligencia artificial.

La corrección también modificó drásticamente la valuación de la empresa. Nvidia pasó de cotizar a un múltiplo precio/ganancias proyectado de casi 40 veces a ubicarse cerca de 30 veces , niveles similares a los observados antes de la explosión de la IA generativa.

Para muchos analistas, esto significa que el mercado dejó de pagar una prima extraordinaria por expectativas de crecimiento ilimitado y comenzó a exigir resultados concretos .

El ajuste ocurrió pese a que el negocio sigue mostrando cifras impresionantes . En el último año fiscal, los ingresos de Nvidia crecieron más de 100%, impulsados por la demanda de chips para centros de datos y modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, los inversores comenzaron a preguntarse cuánto tiempo podrá sostenerse ese ritmo de expansión.

Nvidia sufrió una baja del 24% y borró buena parte de la euforia que había impulsado al papel durante el auge de la inteligencia artificial.

La caída también tuvo impacto en el ranking de las empresas más valiosas del mundo. Nvidia había llegado a superar a Microsoft y Apple, pero el retroceso permitió que ambas compañías recortaran distancia nuevamente. Apple, incluso, volvió a acercarse al liderazgo bursátil global.

Optimismo generalizado

Aun así, el consenso de Wall Street sigue siendo mayormente optimista. Muchos gestores consideran que la corrección representa una normalización de la valuación más que un deterioro del negocio. Nvidia continúa dominando el mercado de aceleradores para IA y mantiene márgenes excepcionalmente elevados.

El desafío ahora será demostrar que la demanda de infraestructura para inteligencia artificial puede sostenerse más allá de la primera ola de entusiasmo.

Si la compañía logra mantener el crecimiento de ingresos y beneficios, la pérdida de u$s1 billón podría terminar siendo recordada como un ajuste saludable dentro de una tendencia de largo plazo que todavía conserva fundamentos sólidos.