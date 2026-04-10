El petróleo roza los u$s100 y crece la expectativa en los mercados globales por la negociación en Pakistán + Seguir en









Las acciones de Wall Street vienen de acumular una racha alcista de siete días, mientras los inversores esperan avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para comprobar si la tregua se mantendrá. El petróleo se encamina a su mayor caída semanal en nueve meses.

Hoy también se conocerá el IPC de Estados Unidos.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este viernes, mientras que los mercados europeos ganan terreno durante la última jornada de la semana y sus homólogos luego de que Israel buscara dialogar con el Líbano, lo que aumentó las esperanzas de una tregua en las hostilidades de Medio Oriente y la apertura del estrecho de Ormuz.

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En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,05% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,01%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,14% a la baja.

En lo que va de la semana, el Nasdaq sube 4,3%, el S&P 500 acompaña con +3,68% y el Dow Jones le sigue con +3,61%. De esta manera, los índices bursátiles más importantes de la economía norteamericana hilvanan su segunda semana consecutiva al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son AutoZone (+4%), Cencora (+3%) y Palo Alto Networks (+3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en MSCI (-15%), Dover Corporation (-7%) y Essex Property (-7%).

A nivel macroeconómico, será clave la publicación del IPC norteamericano esta mañana, el primero que permitirá captar con precisión el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de la economía de EEUU. El mercado espera que la inflación mensual sea de 1%, mientras que la interanual sea de 3,4%.

Wall Street Wall Street se encamina a cerrar su segunda semana al alza. Imagen: Freepik Las bolsas globales y el impacto del petróleo En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,88%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,88% y el CAC francés acompaña con 0,80%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,34%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,55%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,51%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,40% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,90%. "A pesar del alto el fuego temporal entre EEUU e Irán, la incertidumbre persiste. Si los precios del petróleo se mantienen elevados, el sector manufacturero de Asia podría verse sometido a presión", planteó HSB en su último informe de mercados. Sobre este punto, destacó la particularidad del caso de China, que "es un gran consumidor de energía, pero su mix energético está más diversificado: los combustibles no fósiles representan alrededor del 20 % de la demanda total, y sus importaciones de petróleo y gas están más diversificadas". Y argumentó que "si la escasez de energía afecta a Asia, los pedidos industriales podrían desplazarse a China continental, lo que respaldaría al RMB (yuan)". Este viernes, el crudo Brent baja 0,13%, hasta los 95,7 dólares por barril y se encamina a una pérdida de alrededor del 12% esta semana. De manera similar, el crudo WTI de EEUU también baja levemente hasta los u$s97,88 y también exhibe un retroceso semanal del 12%.