Fiesta en Wall Street: voló hasta 3% tras el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre EEUU e Irán

Los mercados celebraron la tregua entre Estados Unidos e Irán: subieron las acciones y se desplomó el petróleo, aunque persisten dudas sobre la duración del acuerdo.

La diplomacia logró, por ahora, poner paños fríos al conflicto en Oriente Medio.

Wall Street anotó fuertes subas este miércoles 8 de abril, impulsado por la expectativa de distensión en Oriente Medio , luego de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego temporal con Irán , un escenario que también se reflejó en una caída superior al 12% del petróleo .

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En este contexto, el índice Dow Jones subió un 2,85% hasta los 47.910,79 puntos; el S&P 500 avanzó un 2,52% hasta los 6.783,48 puntos (máximo desde inicios de marzo) y el Nasdaq Composite se apreció un 2,80% hasta los 22.635,00 puntos.

La diplomacia logró, por ahora, poner paños fríos al conflicto en Oriente Medio. Los participantes del mercado se mostraban nerviosos ante el plazo límite del martes a las 20:00 (ET), impuesto por Trump a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz o enfrentar ataques contra la infraestructura energética. La solicitud de Pakistán, mediador clave , de extender el plazo y respetar una tregua de dos semanas mejoró el clima financiero .

Faltaban pocas horas para la fecha límite cuando Trump anunció, vía X (ex Twitter), que había aceptado la solicitud de Pakistán, sujeta a la reapertura inmediata del estrecho . Además, indicó que Irán envió una propuesta de 10 puntos como base de negociación.

El canciller iraní, Abbas Araghchi , afirmó que Teherán cesaría sus operaciones defensivas y facilitaría el paso seguro por Ormuz si el tránsito marítimo se coordinaba con su ejército.

Reacción de los mercados

Los futuros de Wall Street habían reaccionado positivamente tras el cierre del martes y extendieron las subas durante el miércoles, con los índices disparándose desde el inicio de la rueda.

Trump brindó más detalles sobre la tregua: “Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán (…) no habrá enriquecimiento de uranio y se avanzará en la eliminación del material nuclear”.

También señaló que seguirán negociando la reducción de aranceles y sanciones, y que muchos puntos del acuerdo ya están avanzados.

En paralelo, Israel continuó atacando a Hezbolá, mientras Irán lo acusó de violar el alto el fuego.

El gobierno israelí respaldó el acuerdo, aunque el mismo no incluyó al Líbano, donde continuaron los ataques. Según el Wall Street Journal, Israel fue informado tarde y no quedó conforme con los términos.

Un alivio que podría ser transitorio

Las denuncias de violaciones al alto el fuego no lograron frenar el optimismo del mercado.

El petróleo se desplomó:

Brent: -12,8% hasta u$s95,26

hasta u$s95,26 WTI: -15,2% hasta u$s95,78

“Es difícil pensar que el crudo vuelva rápido a niveles por debajo de u$s70. Ya hubo interrupciones en la oferta”, advirtió Coatsworth (AJ Bell).

Además, señaló que los daños en infraestructura y la incertidumbre sobre el escenario post tregua podrían mantener los precios elevados por más tiempo.

“El mercado reacciona positivamente porque la tregua abre una ventana de resolución, pero no hay garantías de normalización”, agregó.

Acciones destacadas en Wall Street

El mercado mostró fuertes movimientos sectoriales: