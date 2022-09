Wall Street subió con fuerza y conquistó su primera ganancia semanal en un mes

El Nasdaq se sostiene al alza por tercera rueda consecutiva luego de siete jornadas de pérdidas de hasta -3,9%. Así los índices se encaminan a romper la racha de tres semanas de pérdidas consecutivas.

"El mercado se está adelantando, en cierta medida, a los datos del IPC (índice de precios al consumo) de la semana que viene. Es bastante previsible que los datos de la semana que viene vayan a ser moderados. Hemos tenido una importante deflación de las materias primas en las últimas cuatro semanas", dijo Dennis Dick, jefe de estructura de mercados de Triple D Trading a Reuters.

La semana que viene se conocerán los nuevos datos de inflación que, se espera, estén en torno al 8,1% para el mes de agosto.

Los valores que muestran mayores subas son Tesla, Aplle Inc, Alphabet Inc y Amazon.com Inc, que avanzan más de 1%.

La Bolsa de Valores de Nueva York acumula dos jornadas al alza, luego de la asimilación del mercado de un posible endurecimiento monetario tras las declaraciones del titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien no descartó posibles subas futuras de la tasa de interés ante la persistencia de la inflación.

Esta semana se conocieron datos que dieron cuenta de la robustez de la recuperación del mercado interno estadounidense, como la reducción de las solicitudes de subsidios por desempleo que retrocedieron más de lo esperado y alejaron el temor a una recesión.

A pesar de este escenario, el dólar retrocede ante una canasta de seis divisas y se encamina hacia su primera caída semanal en un mes a partir del anuncio del Banco Central Europeo, que aplicó su mayor suba de tasas de interés en la historia.