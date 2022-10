FMI: sobrecumplimiento de meta de reservas generó interrogantes

La respuesta a este interrogante se halla en la metodología de cálculo. Ocurre que el FMI, según lo explica en el Anexo II “Technical Memorándum of Understanding Update”, para los fines del programa, calcula los stocks de las reservas de oro y de DEG a los precios de mercado de comienzos de marzo pasado, y precisamente desde ese momento tanto el oro como los DEG se depreciaron contra el dólar. Según estimaciones de 1816, entre principios de marzo y fin de septiembre las reservas cayeron más de u$s530 millones por la caída del precio del oro y otros u$s350 millones por la depreciación de los DEG. Es decir que en total el valor de las reservas cayó en más de u$s880 millones, lo que no afectó la medición de “reservas netas” que calcula el organismo. Para entender la diferencia vale señalar que las partidas que afectan los saldos fiscales del gobierno, el Fondo las calcula a los tipos de cambio vigentes, en cambio todos los activos, pasivos y flujos relacionados con moneda extranjera se evaluarán a los “tipos de cambio del programa” que son los que prevalecieron el 2 de marzo de 2022.

Respecto de la posición de “reservas netas”, también generó curiosidad y sorpresa que el Fondo haya exhibido el stock de “reservas líquidas”. Según los datos del FMI, al 23 de setiembre pasado, mientras las “reservas brutas” del BCRA eran u$s38.700 millones, las “netas” era de u$s2.000 millones y las “líquidas”, negativas, en u$s3.600 millones (restando el oro y los DEG).

En este contexto no debe soslayarse que el Fondo fue permisivo también al facilitar el cumplimiento de la meta de diciembre. Según los analistas de 1816 esto se debió a motivos. Por un lado, se bajó la meta trimestral de u$s8.125 millones a u$s7.325 millones, y por otro lado se amplió de u$s500 a u$s750 millones el “ajustador” por falta de ingresos de organismos internacionales, de modo que la meta si no hay financiamiento externo será en realidad de u$s6.575 millones. ¿Por qué esto es relevante? Es que, como al cierre del tercer trimestre el BCRA tenía u$s6.952 millones según consta en el reporte del FMI rubricado por Ilan Goldfajn y Luis Cubeddu, el ente monetario presidido por Miguel Pesce podría vender hasta u$s377 millones en el cuarto trimestre y aun así cumplir con la meta de fin de año. De todos modos, no parece algo fácil, visto lo acontecido en las primeras ruedas del mercado cambiario tras el fin del programa de dólar soja, en las cuales el BCRA fue neto vendedor de divisas, en más de u$s130 millones.