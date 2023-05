FMI: Valdés ya fiscaliza a Argentina

Si bien no es aún la persona con la que se están discutiendo las nuevas condiciones, manifestó abiertamente que se sumará al equipo negociador y que se hará responsable de manera directa del cierre de las conversaciones y, obviamente, de los futuros controles trimestrales de su ejecución. Valdés confirmó, además, en estas reuniones internas algo que desde ayer parecía ya inevitable: que, más allá de que muchos puntos y capítulos fundamentales ya estén en situación de firma, para cerrar el nuevo acuerdo aún faltan varios capítulos por discutir. Y sobre estos, incluyendo varios polémicos, habrá intervención directa de Valdés.

Por lo que se sabía hasta ayer, las pautas de lo que se negocia en Washington y Buenos Aires implica lo siguiente. En primer lugar, no habría nueva deuda, sino una aceleración de los giros comprometidos hasta fin de año por parte del FMI. El organismo debía girar unos u$s4.500 millones por trimestre hasta fin de año, lo que implica unos u$s13.500 millones totales. Ese dinero, según el acuerdo vigente, debe usarse para pagar al propio FMI en los vencimientos trimestrales del stand by, lo que implica pagos por unos u$s3.500 millones. En síntesis, esos u$s13.500 millones tienen que derivarse a las liquidaciones trimestrales por un total de u$s10.500 millones. El resto del dinero, unos u$s3.000 millones, corresponde a otros gastos generales que el país tiene con el FMI. Lo que el organismo propone es que los pagos comprometidos por el stand by firmado en el gobierno de Mauricio Macri se corran a un nuevo cronograma, pero con la aceleración de la totalidad de los desembolsos a julio. O antes. Así, el gobierno recibiría unos u$s10.500 millones, que quedarían para reforzar las reservas del Banco Central.