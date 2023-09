Franquicias: principales ventajas de un modelo de negocio ya probado

Asimismo, recomienda “que debe haber un feeling entre el franquiciante y el franquiciado, dado que van a tener contacto a diario y plantear los contratos (escritos y no escritos) con pactos de ante mano, para no traer sorpresas a futuro”.

Sin embargo, un elemento clave para realizar un análisis adecuado de los modelos de negocios que están en el sistema de franquicias, es esencial conocer las ventajas y desventajas del modelo de antemano.

“La publicidad ya creada y existente de la marca favorece a los nuevo franquiciados de la red...”, tal como indica Taboada.

Explica que el sistema de franquicias está probado en los mercados más importantes del mundo y ha demostrado tener gran éxito.

“En América Latina se está en una etapa inicial de conocimiento del modelo y adaptación al mercado, pero todo indica que estamos frente a una gran oportunidad para que muchas marcas puedan canalizar su estrategia de expansión mediante este modelo”, asegura.

EL KNOW HOW, LA CLAVE

Nicolás Suraci, director de Evolución empresas y experto en franquicias señala que, sin dudas, la principal ventaja que ofrece el modelo de franquicia es todo el traslado al franquiciado de la experiencia y el know how. “Eso hace que el emprendedor o inversor no necesite experiencia previa en el rubro que va a encarar con la franquicia”, apunta al respecto.

Así, tal como indica Sosa Fernández, “la ventaja de tener una franquicia básicamente tiene que ver elegir un modelo de negocio que se supone que ya está probado y uno tiene acceso a un sino también al know how de una marca”.

Eso, indica, de alguna forma acelera el proceso o hace saltear pasos.

Por otro lado, Suraci menciona el hecho de que trabajar con el paraguas de una marca ya consolidada en el mercado ayuda a mejorar el rendimiento del negocio. “Eso permite optimizar las ventas del local, gracias a una construcción previa de marca que impulsar el emprendimiento”, explica.

UNA MARCA CON EXPERIENCIA

A esas dos cualidades de este modelo de negocio y de alguna manera asociado a este último punto de ser una marca ya probada, Taboada suma el hecho de que “existe menor riesgo comercial y financiero, gracias a que la posibilidad de explotar una marca ya conocida es sinónimo de garantía”.

Otras de las cualidades asociadas a esa característica que menciona es que “suelen tener un crecimiento rápido al ser una marca conocida por el mercado”.

Eso se combina con el hecho de que brindan la posibilidad de una gestión más eficaz desde el punto de venta, gracias a que suelen tener manuales ya probados.

“El negocio ya está testeado en el mercado por lo que se eliminan las sorpresas desagradables que pueden suceder en un negocio desde cero”, dice al respecto.

Así, Sosa Fernández menciona que eso es garantía de: modelo exitoso, marca posicionada, demanda generada, marketing y comunicación centralizada a cargo de la casa central.

PROCESOS YA DEFINIDOS

Y, por otro lado, es garantía de procesos claros y definidos, procedimientos normalizados, tal como define el experto en negocios, quien apunta que, “en la mayoría de los casos, estudió demográfico y socioeconómicos para la selección de zonas”.

Además, el hecho de tener manuales de negocios y manejo de negocio garantiza la existencia de procesos claros y definidos, proveen procedimientos normalizados que garantizan el mejor funcionamiento del negocio, tal como explica Sosa Fernández.

Agrega, por otra parte, que una ventaja más a destacar es la pata tecnológica, “ya que los modelos y herramientas de gestión y administración ya están probados y con capacitación la adopción es rápida”.

FORMACIÓN

Por último, pensando en los colaboradores o empleados, apunta que generalmente te las franquicias brindan capacitaciones, modelos de inducción y procesos de mejora continua, lo que es de gran ayuda para el desarrollo del negocio y la garantía del buen funcionamiento de procesos. A lo que Taboada agrega que “la formación inicial del franquiciado es otra característica del modelo”, tanto como la capacitación del personal. El estudio y creación de nuevos productos y servicios que se extienden a toda la red.

TRABAJO EN RED

Y Suraci apunta en este sentido que “el trabajo en red o en comunidad es una gran ventaja porque el poder complementarse un local con los otros y nutrirse permanentemente de la experiencia de todos los integrantes ayuda a mejorar la experiencia y resolver los problemas”.

LAS DESVENTAJAS

En lo que respecta a las desventajas, Nicolás Suraci, director de Evolución empresas y experto en franquicias, menciona como primer condicionante negativo “la rigidez”.

Y es que tienen que respetar ciertas reglas que plantean las franquicias.

De hecho señala que muchas veces el emprendedor no tiene tanta libertad en la toma de decisiones de su local, sino que está a expensas de algunas reglas corporativas que plantean las empresas.

Tal como explica Juan Sosa Fernández, presidente y CEO de Grupo Generadores, “la desventaja para el inversor es justamente que se limita el crecimiento, dado que el techo en ese sentido no lo pone el franquiciado, sino el franquiciante”.

Se refiere al hecho de que el franquiciante es quien autoriza o no, nuevos puntos de venta, por ejemplo, así como quien maneja el pricing y en muchos casos las promociones.

Suraci apunta, por otra parte, “que hay que contar con un monto determinado de dinero y son pocas las posibilidades de financiamiento o reinversión”. El capital inicial es así, muchas veces más alto que si se hiciera un negocio de manera independiente.

Por otro lado, en ocasiones, el franquiciado puede verse afectado por los costos de abastecimiento, ya que tienen un proveedor prefijado y a veces eso le puede generar menos costos de rentabilidad.

Así, con respecto a las desventajas del modelo, Taboada menciona el hecho de que “el franquiciado no tiene posibilidad de aplicar detalles o procesos distintos a los establecidos por la marca franquiciante.

Por otra parte, advierte que se puede dar el caso de que “un local que no tiene un buen rendimiento puede perjudicar a los demás franquiciados”. Hablamos de rendimiento en la operación general de los procesos establecidos por la marca y que afectan al servicio al cliente.

Hay que tener en cuenta que “las redes sociales son un punto en disputa, ya que hay una presencia general de la marca y en algunos casos, permiten que cada franquicia cree su propia presencia online”.

Finalmente, Sosa Fernández indica que es esencial “tener bien claro y expresarlo antes de invertir si será autoempleo o proyecto de inversión aspirando a tener más de una franquicia, ya que hay empresas que no promueven eso y no quieren una posición dominante del franquiciado, o modelos de franquicias que no soportan estructuras externas”.

Aclara que, al decir “el modelo no soporta”, se refiere al retorno de la inversión en tiempos lógicos, a la rentabilidad del negocio, ya que algunos modelos no soportan tener un esquema de compensación para un gerente y un encargado, por ejemplo.