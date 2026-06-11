Las Pensiones No Contributivas de ANSES aumentan en junio 2026

Los haberes se ajustaron por inflación y los beneficiarios también reciben el bono extraordinario que continúa vigente este mes.

Con el incremento de 2,58%, la continuidad del bono extraordinario de $70.000 y el pago del aguinaldo para quienes corresponda, las PNC vuelven a registrar una mejora en junio.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga ANSES tuvieron un incremento en junio como consecuencia de la actualización mensual establecida por el esquema de movilidad vigente. La suba aplicada fue del 2,58% , porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el INDEC.

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Además del aumento, los titulares de estas prestaciones continúan percibiendo el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. A esto se suma el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año para quienes tienen derecho a cobrarlo.

Las Pensiones No Contributivas están dirigidas a personas que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria o que se encuentran en situaciones específicas contempladas por la normativa vigente.

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a grupos específicos que presentan condiciones de vulnerabilidad económica o social. Entre las principales prestaciones se encuentran la Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor y Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más.

La Pensión por Invalidez está destinada a personas que acreditan una incapacidad laboral y cumplen con los requisitos patrimoniales y socioeconómicos establecidos por el Estado.

Por su parte, la pensión para madres de siete hijos reconoce una prestación mensual a mujeres que hayan tenido o criado siete hijos o más, independientemente de la edad de los mismos.

Los beneficiarios deben mantener actualizada su información personal y cumplir con las condiciones exigidas para conservar el derecho al cobro.

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Monto de las PNC de ANSES en junio

Los haberes de junio incorporan el aumento de 2,58% dispuesto para todas las prestaciones previsionales. La actualización responde a la fórmula de movilidad basada en la evolución mensual de la inflación.

Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000 que se liquida junto con la prestación principal. Este refuerzo se mantiene desde marzo de 2024 y sigue siendo abonado durante junio de 2026.

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: haber base de $282.322,60 brutos (70% de la jubilación mínima). Con el medio aguinaldo de $141.161,30 y el bono de $70.000, el total a percibir en junio asciende a $493.483,90

haber base de $282.322,60 brutos (70% de la jubilación mínima). Con el medio aguinaldo de $141.161,30 y el bono de $70.000, el total a percibir en junio asciende a $493.483,90 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber base de $322.654,39 brutos (80% del haber mínimo). Sumando el aguinaldo de $161.327,20 y bono, el monto total alcanza los $553.981,59

haber base de $322.654,39 brutos (80% del haber mínimo). Sumando el aguinaldo de $161.327,20 y bono, el monto total alcanza los $553.981,59 Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más: haber base de $403.317,99 brutos (100% de la jubilación mínima). Al agregar el medio aguinaldo de $201.659 y el bono, el total percibido es de $674.976,99

El organismo también informa periódicamente las actualizaciones de haberes y los bonos extraordinarios mediante sus canales oficiales.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

ANSES confirmó que el calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas comenzó el 8 de junio y se desarrolla según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas establecidas para junio son:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de cobro ingresando en Mi ANSES o consultando el calendario oficial publicado por el organismo.