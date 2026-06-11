¿Quiénes son los técnicos mejor pagos del Mundial 2026?

Los seleccionados de América cuentan con seis técnicos argentinos entre los 15 mejor pagados a nivel mundial, donde Scaloni está en el puesto 14.

Carlos Ancelotti encabeza la lista de los técnicos mejores pagos que dirigirán en el Mundial 2026. Brasil eligió capacidad y, además, experiencia.

El Mundial 2026 no solo mueve millones de dólares dentro de la cancha con las grandes estrellas del fútbol, sino también en los bancos. Dirigir a una selección nacional en el torneo más importante del planeta es un trabajo muy bien recompensado, aunque existen enormes diferencias entre el mejor y el peor pago de los 32 entrenadores que tomarán parte de la Copa del Mundo.

Junto a los emocionantes partidos, las cifras financieras detrás de escena siempre han sido de interés. El sitio especializado Finance Football detalló los ingresos anuales de los técnicos de las selecciones nacionales que participan en el mundial actual y publicó un ranking de los profesionales mejor pagados.

El rey absoluto de la lista es el italiano Carlo Ancelotti. El actual entrenador de la selección de Brasil es el mejor pagado de todo el Mundial, gracias a un salario que supera los 10 millones de euros al año.

La contratación del experimentado entrenador italiano refleja la apuesta de la Confederación Brasileña de Fútbol por recuperar el protagonismo mundial y conquistar un nuevo título después de más de dos décadas.

Un escalón más abajo aparece el alemán Julian Nagelsmann , quien recibe casi 8 millones de euros anuales por dirigir a la selección de Alemania. El podio lo completan el argentino Mauricio Pochettino (Estados Unidos) y el alemán Thomas Tuchel (Inglaterra) , con sueldos de 6 y 5,8 millones de euros, respectivamente.

En los casos de Nagelsmann y Pochettino, las federaciones buscan combinar resultados deportivos con proyectos de largo plazo que potencien el valor comercial de sus selecciones.

La presencia de Estados Unidos entre los tres primeros no es casual. Como uno de los anfitriones del Mundial 2026, el país norteamericano está incrementando sus inversiones en infraestructura, desarrollo deportivo y talento técnico, con el objetivo de aprovechar el enorme impacto económico que generará la competición.

tecnicos argentinos Lionel Scaloni, Mauricio Pochettino, Marcelo Bielsa, Gustavo Alfaro, Néstor Lorenzo y Sebastián Beccacece son los seis técnicos argentinos que dirigirán en el Mundial y se ubican entre los quince mejores pagos. @Finance Football

El aspecto más sorprendente es que el seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, ocupa el quinto lugar en este ranking financiero internacional. Los ingresos anuales del entrenador de los "Lobos Blancos", que lograron una clasificación histórica, están fijados en 4 millones de euros. Cabe destacar que el técnico de la selecciónde Portugal, Roberto Martínez, percibe la misma cantidad.

La casualidad y el destino harán que estos dos entrenadores, que conducen seleccionados de distintas jerarquías, pero que tienen el mismo salario, se enfrentarán en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial para demostrar quién es más fuerte en el campo.

Por el lado de los países que ya saben lo que es levantar una Copa del Mundo, el argentino Marcelo Bielsa lidera este grupo ganando cerca de 3 millones de euros con Uruguay. Por su parte, Lionel Scaloni, campeón con Argentina en Qatar 2022, cobra unos 2.3 millones, mientras que Luis de la Fuente, el estratega de España, es el que menos gana de los campeones con 2 millones de dólares anuales.

La información publicada por Finance Football detalla los salarios de los entrenadores, sin incluir otros beneficios ni bonos adicionales que puedan percibir por resultados en torneos oficiales. Aguirre comparte el décimo lugar con otros dos entrenadores, mientras que el podio de remuneraciones está liderado por técnicos europeos con contratos en selecciones con historial reciente en Copas del Mundo.

El ranking salarial de los entrenadores demuestra que la competencia por el éxito comienza mucho antes del primer partido y que, en el fútbol moderno, la dirección técnica se ha convertido en una inversión de alto valor dentro de la industria global del deporte.

Los principales puestos del ranking de Finance Football