Furor por Tan Biónica: agotó un Vélez en pocas horas y agregó una nueva fecha

Descubrí cómo y cuándo comprar las entradas para la segunda fecha y disfrutar de "El Regreso".

Tan Biónica presentara dos fechas en Vélez, luego de un veloz sold out inicial. DF Entertainment

El grupo musical Tan Biónica agotó un Vélez en menos de 4 horas y anunció este miércoles que agregó una segunda fecha para el 28 de marzo de 2026. El furor es por el lanzamiento de un nuevo álbum luego de diez años de espera, con un nombre adecuado para la ocasión: "El Regreso".

La banda que volvió y llenó estadios con himnos como "La melodía de Dios", "Ciudad mágica" o "Ella", inició hace pocos días una nueva etapa con el lanzamiento de su álbum El Regreso.

El primer show se había anunciado el pasado martes por la mañana, toda una revolución para los fanáticos, ya que significa el regreso definitivo de la banda. La primera de las presentaciones será en el estadio Vélez Sarsfield el próximo 27 de marzo. La euforia que agotó rápidamente las entradas, obligo al anuncio de una segunda fecha, que será en el mismo estadio el 28 de marzo de 2026.

Con esta presentación, el grupo volverá al mismo escenario que ya los vio brillar en su gira "La Última Noche Mágica", aquella que en 2023 marcó el regreso de la banda después de un largo impasse y que agotó en tiempo récord más de medio millón de entradas en Argentina, Latinoamérica y Europa.

Cuándo y dónde conseguir las entradas para Tan Biónica en Vélez Tan Biónica PREVENTA EXCLUSIVA BBVA VISA: Desde el miércoles 12 de noviembre a las 12HS hasta agotar stock, a través de EnigmaTickets.com. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BBVA Visa, pagando únicamente a través de Modo.

VENTA GENERAL: Venta general con todos los medios de pago a través de Modo o Mercado Pago, comienza automáticamente una vez agotada la preventa, a través de EnigmaTickets.com. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BBVA Visa, pagando únicamente a través de Modo.

