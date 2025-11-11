Tan Biónica presenta su nuevo disco con un show en Vélez: precios, cuándo y dónde conseguir las entradas







Luego de una década sin publicar material nuevo, “El Regreso” marca el comienzo de una nueva etapa para la banda.

Tan Biónica vuelve a Vélez en 2026.

Después de diez años sin lanzar música nueva, la banda conformada por Chano, Bambi, Diega y Seby está de vuelta. El próximo 27 de marzo en el Estadio Vélez, Tan Biónica presentará por primera vez en vivo las canciones de su nuevo disco “El Regreso”, junto a los grandes himnos que definieron su historia y la de toda una generación.

Una noche donde los recuerdos y la emoción se crucen con la energía del presente: los clásicos que todos sabemos de memoria, los temas nuevos que ya suenan a himno y ese clima inconfundible que solo Tan Biónica puede generar cuando suenan los primeros acordes.

Cuándo y dónde conseguir las entradas para Tan Biónica en Vélez PREVENTA EXCLUSIVA BBVA VISA: Desde el miércoles 12 de noviembre a las 12HS hasta agotar stock, a través de EnigmaTickets.com. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BBVA Visa, pagando únicamente a través de Modo.

VENTA GENERAL: Venta general con todos los medios de pago a través de Modo o Mercado Pago, comienza automáticamente una vez agotada la preventa, a través de EnigmaTickets.com. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BBVA Visa, pagando únicamente a través de Modo.

TB_ANUNCIO_1.1 Precios de las entradas para Tan Biónica en Vélez Campo Vip $130000+SC

Campo General $80000+SC

Platea Pref. Norte y Sur $120000+SC

Platea Norte y Sur $95000+SC

Platea Alta Norte y Sur $60000+SC Copia de TB_MAPA_1.1 Más unidos y sólidos que nunca, los integrantes de Tan Biónica atraviesan uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de un reencuentro histórico en 2023, la banda agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de medio millón de personas en su gira internacional “La Última Noche Mágica”, con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa.

Aquel regreso marcó un antes y un después en la historia reciente de la música argentina y fue reconocido en los Premios Gardel 2025 con dos galardones: Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag. Luego de una década sin publicar material nuevo, “El Regreso” marca el comienzo de una nueva etapa para la banda. El álbum, lanzado recientemente, incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. A pocos días de su salida, ya supera los 12 millones de streams en plataformas digitales y debutó con todo su tracklist dentro del Top 50 de Spotify Argentina, en el siguiente orden: “Tus Cosas” (feat. Airbag), “El Problema del Amor”, “Boquitas Pintadas” (feat. Nicki Nicole), “El Alma en el Camino”, “Mi Vida” (feat. Andrés Calamaro), “En Mi Mundo”, “Mil Días”, “Santa María”, “X=4” y “La Invención”.

