Tan Biónica confirmó la fecha de lanzamiento de "El Regreso", su nuevo disco de estudio







El grupo liderado por Chano Charpentier finalmente dio la noticia que esperaban todos sus fanáticos: publicarán canciones nuevas a diez años de su último álbum, "Hola mundo".

Tan Biónica vuelve al ruedo con un nuevo disco de estudio.

Tan Biónica anunció este lunes el lanzamiento de su disco "El Regreso". A través de sus redes sociales, la banda comunicó que el estreno será el próximo 4 de noviembre.

El anuncio del nuevo disco de Tan Biónica Después de una década sin editar música, Chano, Bambi, Diega y Seby regresan con un álbum muy esperado. El anuncio lo hicieron en sus redes sociales con una apuesta audiovisual que tiene como protagonistas a los cuatro amigos además de Federico D’Elia.

“Hace diez años, ocho meses y cinco días que no sacamos un álbum nuevo”, se lo escucha decir a Bambi en el clip que compartieron en su Instagram este lunes 27 de octubre.

El Regreso cuenta con diez canciones inéditas e incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. La participación de Nicki ya despertó expectativa: la banda presentó el tema junto a ella en vivo y fue uno de los momentos más celebrados por los fanáticos. Ahora, la colaboración verá la luz oficialmente en el álbum.

Cómo fue la vuelta a los escenarios de Tan Biónica La noticia del lanzamiento llega después de un retorno histórico de la banda a los escenarios. Fue en marzo del 2023 durante el show de Chano en el Lollapalooza Argentina que los cuatro amigos volvieron a reunirse en un escenario. “En 5 minutos va a volver Tan Biónica”, había dicho el cantante en ese momento. Luego de ese episodio siguió la gira “La última noche mágica” que los llevó a agotar estadios -tales como River, Vélez y el Arena de Buenos Aires- además de reunir a más de medio millón de personas en su gira internacional. Pasaron 7 años desde el impasse hasta que volvieron a tocar sus canciones en vivo. En el medio de ese camino, Chano hizo su carrera solista y atravesó diferentes situaciones personales con su salud.