“Gasms”: el regreso de Robinson

Smokey Robinson, el cantante y compositor soul que junto a The Miracles fue, durante años, uno de los máximos artistas del mítico sello Motown, logrando canciones tan exitosas como inolvidables del calibre de “The Track Of My Tears” and “I Second That Emotion” nunca dejó de sacar discos, pero más allá de sus reencuentros con amigos o álbumes navideños hacía tiempo no grababa material nuevo en un estudio. Por eso, este “Gasms” -su primer disco de canciones nuevas en 14 años, después de “Time Flies When You Are Having Fun”- sirve para demostrar el talento intacto de un gran cantante y compositor capaz de resistir los cambios en las modas y las variantes y estilos más actuales del R&B sin dejar de seguir siendo fiel a sus raíces. Son 11 tracks, algunos bastante románticos y todos bien pensados y arreglados para hacer lucir su inconfundible tono agudo. “Gasms” es un álbum solido y parejo que parece surgir de una sesión homogénea en el estudio con músicos del nivel del guitarrista Ray Parker Jr.