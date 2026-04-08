Sandra Pettovello se despega de la crisis del PAMI y profundiza su distancia del resto del Gabinete Por Cecilia Camarano + Seguir en









Mientras Luis Caputo y Mario Lugones intentan contener el conflicto por la deuda con prestadores, la ministra de Capital Humano volvió a marcar que la obra social no depende de su cartera. El gesto se suma a la reciente salida de su jefe de Gabinete.

Sandra Pettovello junto al presidente, Javier Milei.

En el marco de la reunión que este miércoles por la tarde compartirán Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud) para abordar el conflicto por la deuda con prestadores de PAMI, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a marcar que la obra social no depende de su cartera. El gesto se suma a la reciente salida de su jefe de Gabinete y consolida un perfil cada vez más autónomo dentro del Gobierno.

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La funcionaria volvió así a enviar una señal en medio de una semana marcada por la crisis de financiamiento del PAMI, los créditos del Banco Nación y las denuncias que investigan el patrimonio de Manuel Adorni. "Competencias institucionales: Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud", publicó Pettovello en su cuenta de la red social X.

Desde el entorno de la ministra de Capital Humano aclararon a este medio que el mensaje emitido fue en pos de mejorar la comunicación, y descartaron un trasfondo político. Sin embargo, en la práctica la publicación marca una nueva toma de distancia frente a uno de los conflictos más sensibles de la gestión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2041857056320160152&partner=&hide_thread=false Competencias institucionales: Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud pic.twitter.com/wINQYC6h1P — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) April 8, 2026 La aclaración llega además pocos días después de la salida de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, desplazado luego de que trascendiera que había accedido a un crédito del Banco Nación. En Balcarce 50 buscaron instalar la versión de que la decisión respondió a que la operación no había sido informada a la ministra y no al hecho en sí mismo. Sin embargo, esa explicación no terminó de consolidarse y el episodio dejó expuesta otra vez forma en la que Pettovello administra su poder dentro del Gabinete.

En paralelo, la crisis sanitaria escaló en las últimas horas. Salud enfrenta crecientes reclamos por atrasos en los pagos a prestadores de PAMI, una situación que ya impacta en la continuidad de servicios para jubilados y personas con discapacidad.

JAVIER MILEI MANUEL ADORNI KARINA MILEI SANDRA PETTOVELLO Manuel Adorni, Karina Milei, Sandra Pettovello y Javier Milei, durante un acto el ministerio de Capital Humano. Presidencia En Salud señalan que la normalización de pagos depende de Economía, que viene sosteniendo una política de ajuste fiscal y reducción de las transferencias hacia áreas sensibles. En ese contexto, el desmarque de Pettovello no hace más que dejar expuestas a las carteras de Lugones y Caputo y rechaza cualquier asociación política con el deterioro del sistema. Según pudo confirmar este medio, en Balcarce 50 interpretan que la ministra intenta preservar su capital interno y blindarse. La continuidad de Mario Lugones también quedó bajo la lupa en los últimos días. Aunque la cuenta oficial del Gobierno salió a desmentir rumores sobre una posible salida, el propio ministro evitó dar definiciones a la prensa acreditada esta semana, en las dos visitas que hizo a casa Rosada. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2041254049627132030&partner=&hide_thread=false FALSO.



El Ministro de Salud, Mario Lugones, no se va. El Dr. Lugones encontró el Ministerio de Salud y el PAMI destruidos por el kirchnerismo, con un sistema de salud quebrado y en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años: desmanejo, corrupción, estructuras duplicadas,… https://t.co/2q9uGsbOlU — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 6, 2026 El funcionario fue recibido por Santiago Caputo el lunes, y el martes regresó para reunirse con Manuel Adorni, junto a la cúpula de Salud. Según fuentes oficiales, allí se revisaron los resultados del período 2024 2025 y se delinearon objetivos para la próxima etapa de gestión. En paralelo, Pettovello avanza con su propia agenda. Fuentes del ministerio de Capital Humano confirmaron a Ambito que la ministra prepara nuevas medidas tras el cierre del programa "Volver al trabajo", y busca reposicionar su cartera. Dentro del oficialismo, varios funcionarios subrayan que Pettovello conserva un activo que pocos tienen dentro del equipo presidencial, su vínculo directo con Javier Milei. La relación de confianza con el Presidente le permitió atravesar crisis anteriores sin pérdida de peso político y hoy vuelve a ser un factor central para entender su margen de maniobra.