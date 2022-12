Recuperan un registro histórico de Neil Young

Aquí hay otro de los platos fuertes de la temporada de fin de año, la edición de lujo por el 50 aniversario de uno de los mejores discos de Neil Young, que hace solo unas pocas semanas demostró que sigue en plena forma con su flamante “World Record” y que a lo largo del año ha editado viejos discos piratas en vivo, oficializados, y también nuevas producciones, por lo que entre todos los mitos vivientes del rock es el más prolífico. A su estilo, este disco triple con un DVD incluido tiene de todo, empezando por el álbum que vendió más que nunca en la breve carrera de Young hasta ese momento, con clásicos como “Heart of Gold” y “The Needle and the Damage Done”. Justamente este disco estaba dedicado al recientemente fallecido guitarrista de su banda Crazy Horse, por lo que en “Harvest” Young se tomó una impasse con su grupo y llamó a Jack Nietzche y la Sinfónica de Londres. Temas como “Old Man” suenan mejor que nunca, y luego hay un asombroso álbum entero en vivo en esa época, 3 inéditos buenos y hasta un nuevo documental, “Harvest Time”, con la cronológica de la grabación de este álbum imperdible.