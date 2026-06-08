Un gesto inesperado de la estrella australiana volvió a encender la emoción entre los fanáticos tras una noche que quedó para el recuerdo.

Las artistas emocionaron a los fanáticos en una semana particular para la música argentina

La visita de Kylie Minogue a la Argentina dejó uno de los momentos más comentados del año para el pop. La artista australiana fue la gran invitada sorpresa del primer show de Lali en el estadio de River Plate y juntas protagonizaron una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Frente a más de 80 mil personas, ambas cantantes compartieron escenario, se abrazaron y celebraron una conexión que venía construyéndose desde hacía tiempo. Lo que para muchos parecía un sueño difícil de imaginar terminó convirtiéndose en una realidad que hizo estallar al público presente.

Horas después del recital, la repercusión continuó fuera del escenario. Entre publicaciones, comentarios y videos compartidos en Instagram, un mensaje de Kylie llamó especialmente la atención de los seguidores de ambas artistas.

El tierno video que le dedicó Kylie Minogue a Lali en sus redes

Luego del recital en River, Kylie Minogue compartió en sus redes sociales un video con imágenes del show junto a Lali. El material incluyó algunos de los momentos más celebrados de la noche y funcionó como una especie de agradecimiento público por la experiencia vivida en Buenos Aires.

La publicación generó miles de reacciones entre los fanáticos argentinos, que destacaron la química entre ambas artistas. En las imágenes se las vio cantando, bailando y disfrutando de un encuentro que parecía tan especial para ellas como para el público.

El gesto de Kylie tuvo un valor adicional porque llegó después de varios días de intensa actividad en Argentina. La cantante australiana venía de reencontrarse con sus seguidores locales y había manifestado en distintas oportunidades su cariño por el público argentino.

El emotivo mensaje de Kylie Minogue tras cantar con Lali Kylie Minogue en Instagram

Cómo nació la conexión entre Kylie Minogue y Lali Espósito

La historia entre las dos artistas comenzó mucho antes de compartir escenario. Según contó la propia Lali, todo se inició a través de las redes sociales cuando ella, como fanática de Kylie, comentaba algunas de sus publicaciones.

Con el tiempo, la australiana respondió uno de esos mensajes y comenzaron a intercambiar conversaciones privadas. La cantante argentina recordó que recibió un saludo acompañado de corazones y que desde entonces mantuvieron contacto de manera esporádica.

La relación dio un paso importante cuando Kylie llegó a Buenos Aires para uno de sus conciertos. Lali le escribió para darle la bienvenida al país y fue entonces cuando ocurrió algo que todavía recuerda con sorpresa: la propia Minogue le preguntó si podían conocerse personalmente.

El encuentro se concretó en camarines después del recital de la australiana. Allí conversaron durante varios minutos y, según relató Lali, la artista le confesó que sentía que ambas tenían "la misma energía", una frase que la argentina definió como uno de los elogios más lindos que recibió en su carrera. Aquella charla terminó siendo el punto de partida para una amistad que, meses más tarde, tendría su capítulo más visible frente a miles de personas en River.

Kylie Minogue @irishsuarez

Las canciones que cantaron juntas: “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”

La aparición de Kylie fue guardada bajo estricta reserva hasta el momento del show. Los rumores circulaban desde días antes, aunque nadie tenía la confirmación oficial.

La sorpresa se reveló cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de “Can’t Get You Out of My Head”, uno de los mayores clásicos de la cantante australiana. Desde una plataforma elevadora, Kylie emergió sobre el escenario y provocó una ovación inmediata del estadio.

El Monumental se convirtió en una enorme pista de baile. Lali y Kylie recorrieron la pasarela principal, intercambiaron sonrisas y demostraron una complicidad que terminó de conquistar al público.

Más tarde llegó el turno de “Padam Padam”, el hit que marcó una nueva etapa en la carrera de Minogue y que fue coreado por miles de personas. La interpretación conjunta terminó de sellar uno de los momentos más recordados de la noche.