Steven Spielberg reveló que "cree firmemente" que los extraterrestres visitaron la Tierra

El director exploró el tema de la vida en el universo a lo largo de su carrera, especialmente en películas como "Encuentros cercanos del tercer tipo", "E.T., el extraterrestre" y "La guerra de los mundos".

A días del estreno de su nueva película , Steven Spielberg ha sugerido que la Tierra ha sido visitada "sin duda alguna" por extraterrestres.

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Spielberg ha explorado el tema de la vida extraterrestre a lo largo de su carrera, especialmente en películas como Encuentros cercanos del tercer tipo , E.T., el extraterrestre y La guerra de los mundos .

La última película del director, Disclosure Day (El día de la revelación), que también se centra en una conspiración para ocultar el conocimiento de la vida extraterrestre, se estrenará en los cines esta semana y, antes de su lanzamiento, el portal CBS News le preguntó a Spielberg si creía que los extraterrestres habían estado en la Tierra y si le interesaba la idea de que "aún pudieran estar aquí".

“Basándome en las pruebas circunstanciales de todo lo que he reunido a lo largo de mi vida, de todas las personas a las que he escuchado, de todos los documentales que he visto y de todos los testimonios que he oído en el Congreso, creo firmemente que han estado aquí y que están aquí ”, respondió. “Y quién sabe, tal vez siempre han estado aquí.”

Disclosure Day se centra en un informante que corre contrarreloj para destapar una conspiración del gobierno para mantener en secreto el conocimiento sobre los extraterrestres.

El reconocido director desarrolló la historia de ciencia ficción con el guionista David Koepp, quien previamente colaboró con el director como guionista en Jurassic Park, Jurassic Park: El mundo perdido, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.

La película está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

Está es la 37.ª película que Spielberg dirige desde su debut (parcialmente perdido) en 1964; casualmente, ese primer largometraje, Firelight, también era de ciencia ficción. Ha regresado al género en varias películas a lo largo de los años, incluyendo las dos películas de Jurassic Park y La guerra de los mundos, así como Minority Report, Inteligencia Artificial y Ready Player One.

Disclosure Day llega a los cines este 11 de junio.