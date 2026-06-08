Conmoción en el automovilismo: quién era el piloto que murió en el choque fatal de Teodelina + Agregar ámbito en









El siniestro ocurrió en la ruta provincial 94 y dejó cuatro víctimas fatales. Entre ellas, el hombre que viajaba junto a su padre.

Así quedó el vehículo en el que viajaba el piloto de automovilismo

Un violento choque frontal ocurrido en la ruta provincial 94, a la altura de Teodelina, en la provincia de Santa Fe, dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y generó una fuerte conmoción en el ambiente del automovilismo regional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho se produjo el viernes al mediodía e involucró a una Toyota Hilux y un Chevrolet Prisma. En las últimas horas, se confirmó que una de las víctimas era Patricio Galván, un piloto de 34 años que competía en la categoría Turismo Promocional.

El joven viajaba en la camioneta junto a su padre, Gerardo Galván, y un empleado de la familia, Jonhatan Kuzic. Los tres murieron en el acto como consecuencia del impacto.

El dolor del automovilismo por la muerte de Galván La noticia generó una rápida reacción en la comunidad del deporte motor, donde Galván era reconocido por su compromiso y pasión. Desde la organización del Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense expresaron públicamente su pesar.

En un mensaje difundido en redes sociales, destacaron que “el automovilismo está de luto” y remarcaron la huella que dejó el piloto tanto dentro como fuera de la pista.

automovilismo-accidente En un mensaje difundido en redes sociales, destacaron que “el automovilismo está de luto” y remarcaron la huella que dejó el piloto tanto dentro como fuera de la pista. “Su partida genera una enorme tristeza en toda la familia del automovilismo”, señalaron. También recordaron su calidad humana y acompañaron a los familiares en este momento de profundo dolor. Distintas agrupaciones y usuarios en redes replicaron mensajes similares, reflejando el impacto de la pérdida. Subtítulo: Otra víctima clave y las hipótesis del accidente El cuarto fallecido fue identificado como Hugo Sangiacomo, conductor del Chevrolet Prisma, quien además era bombero retirado y había prestado servicio durante más de 35 años en los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás. Desde esa institución también lo despidieron con un mensaje cargado de emoción: “Su vocación y compromiso dejaron una huella imborrable”, expresaron. En cuanto a las causas del siniestro, la investigación quedó en manos de la Comisaría N°7 de Teodelina, que intenta reconstruir la mecánica del hecho. Según las primeras versiones, una curva pronunciada podría haber influido en el desenlace. No obstante, los investigadores no descartan otros factores, como el estado de la calzada, condiciones climáticas adversas o incluso posibles fallas mecánicas en alguno de los vehículos.