“Guardianes 3” es mejor que la anterior, pero no logra igualar a la original

La gran cualidad de la primera y antológica “Guardianes de la Galaxia” era la capacidad del director y guionista James Gunn para combinar humor negrísimo y psicodélico, propio de un film clase B como los que hacía para la Troma Inc. (“El vengador tóxico”), con el universo fastuoso en presupuesto de Marvel en su etapa Disney. Ese equilibrio tal vez haya sido uno de esos relámpagos creativos que suceden solo una vez, lo cual se evidenciaba en la decepcionante secuela de los “Guardianes Vol. 2”, que convertía a Kurt Russell en el endiosado padre del líder de estos antihéroes. Aquella película no reiteraba el don de Gunn para hacer que un chiste fuerte hiciera reir tanto a los adultos como al público familiar, y si bien lograba imaginativos despliegues visuales, fallaba todo lo relativo al desarrollo de su trama.

La situación no difiere mucho con esta tercera entrega, filmada por un Gunn que hace poco fue despedido por Disney por unos viejos comentarios desubicados, despido que el director aprovechó para vengarse uniéndose a la competencia de Marvel, DC Comics, donde en un punto le fue mejor sin lograr el éxito artístico y de taquilla de sus Guardianes originales. En todo caso, luego de volver al grupo liderado por Chris Pratt en un ameno mediometraje de Navidad con Kevin Bacon haciendo de él mismo para la plataforma Disney+, Gunn se dispuso a culminar la trilogía centrándose en la historia pasada de uno de los personajes mas queribles de la franquicia, el mapache vocalizado por Bradley Cooper. Esta historia es interesante porque tiene que ver con los crueles experimentos genéticos con animales realizados por un villano que, para variar, se cree una especie de Dios y tiene superpoderes, incluyendo el de mover cosas al estilo Jedi.

El problema de este argumento es que esta armado con muchos flashbacks de las experiencias del mapache Rocket y sus compañero de desgracia, y esto dificulta la fluidez de la narrración. Si a esto agregamos la resurrección caprichosa de un personaje esencial de Zoe Saldana (toda una experta en hacer de chica de colores vívidos) y la entrada y salida de personajes secundarios que poco aportan a la sustancia del asunto –incluido, otra vez, Sylvester Stallone- el resultado es una mezcla de climas oscuros, gags tenebrosos y chistes que no cierran demasiado bien, todos envueltos en una gran maraña visual que tiene sus momentos brillantes al ritmo, como ya es habitual, de una excelente banda sonora retro. En síntesis, es mejor que la película anterior pero no le llega a los talones a la primera, y sólo se le puede decir a los fans que al menos encontraran un par de escenas deslumbrantes en las excesiva dos horas y media de duración.

“Guardianes de la galaxia Vol. 3” (“Guardians of the Galaxy Vol. 3”, EE.UU., 2023). Dir.: J. Gunn. Int.: C. Pratt, B. Cooper, D. Bautista.