Ola de robos: denuncian 150 intentos y hay 94 detenidos en el Conurbano

El detalle lo brindó a la prensa tras una reunión que mantuvo con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni en el comando de Puente 12 en el partido bonaerense de La Matanza . Moreno, Merlo, Tigre, Pilar, Escobar, José C. Paz y Tres de Febrero son algunos de los partidos bonaerenses donde se produjeron este tipo de hechos que "fueron organizados" en el marco de una "campaña masiva por las redes sociales", manifestaron las autoridades de la Provincia.

Si bien anoche el propio Berni mencionó que eran 36 los detenidos, esa cifra se actualizó a 56 personas, y entre ellas hay varios menores de edad, según informaron voceros de la Gobernación.

En ese sentido, Kicillof detalló que "hubo falsas denuncias y movilización a través de redes de cosas que no estaban ocurriendo en nuestra Provincia". El mandamás bonaerense contó que estuvo reunido con los intendentes bonaerenses, siguiendo los eventos.

"Ayer tuve una larga reunión con todos los intendentes de la provincias. Sólo en José C Paz nos llegaron imágenes de que estaban ocurriendo robos en un comercio de electrónica y otro de ropa, incluso con intervención de algunas figuras políticas de otros espacios, y era mentira, eso nunca ocurrió en José C Paz", manifestó Kicillof, quien señaló a la oposición por usar estos hechos para especular con el "clima social". "Hubo un trabajo de instalar la cuestión cuando no ocurría", remarcó.