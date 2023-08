Kicillof sobre la ola de robos: "Hubo falsas denuncias y movilización en redes sociales"

"Hubo falsas denuncias y movilización a través de redes de cosas que no estaban ocurriendo en nuestra Provincia de Buenos Aires. Ayer tuve una larga reunión con todos los intendentes de la provincias", reiteró.

El mandatario bonaerense, además, desmintió una situación de robo en José C.Paz, donde se viralizaron imágenes y videos a través de redes sociales.

"Sólo en José C Paz nos llegaron imágenes de que estaban ocurriendo robos en un comercio de electrónica y otro de ropa, incluso con invertevención de algunas figuras políticos de otros espacios, y era mentira, eso nunca ocurrió en José C Paz. Hubo un trabajo de instalar la cuestión cuando no ocurría", señaló.

Axel Kicillof Firma.jpg Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Ola de robos: 94 detenidos en Provincia de Buenos Aires

El mandatario bonaerense reveló además la detención de 94 personas por los robos llevados a cabo desde este martes en distintos puntos del país y el conurbano bonaerense.

"Todas las denuncias fueron atendidas con mucho profesionalismo, con más de 5.000 hombres de la policía involucrados en distintos operativos, lo que resultó en 94 detenidos en manos de la Justicia. Me comuniqué con todos los intendentes y ahora, luego de esta primera puesta en común, yo me voy a reunir con algunos de ellos para seguir trabajando sobre el fortalecimiento de la seguridad en toda la provincia".

Si bien anoche el propio Berni mencionó que eran 36 los detenidos, esa cifra se actualizó a 56 personas, y entre ellas hay varios menores de edad, según informaron voceros de la Gobernación.