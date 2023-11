Hernán Lacunza criticó dos ideas clave de Javier Milei

"La dolarización era una fantasía. Bienvenido el pragmatismo. Fiscal, monetario, financiero, cambiario. En ese orden, no al revés. Por favor", publicó en la red social X.

“¿Vender YPF: sí o no?”, le preguntaron durante una entrevista en la señala televisiva TN. “No”, respondió con firmeza y puso en duda la posibilidad de -tal como plantea Milei- hacer un ajuste de 15 puntos del PBI.

“En realidad tienen que ser de 5% del presupuesto y 10% de intereses de Leliqs. Si no se hace va a haber una crisis, hay que hacerlo”, sostuvo y, en referencia a una de las principales consignas de campaña de La Libertad Avanza (LLA), enfatizó en que “si no se hace el trabajo fiscal, la motosierra no existe”.

“El presidente electo tiene dos activos importantes: tiene convicción en lo que quiere hacer, tiene buenas ideas en el punto de llegada con una economía abierta y un Estado más chico: eso lo tiene claro como nadie; la segunda virtud es este paso del dogmatismo al pragmatismo: la dolarización era una mala idea”, expresó y estimó que con la trunca designación de Emilio Ocampo al frente del Banco Central ese proyecto “quedó postergado”. “El plan es mas importante que los nombres”, remarcó.