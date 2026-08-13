Sebastián Pareja afirmó que Diego Santilli se encamina a ser candidato a gobernador en 2027

El titular de La Libertad Avanza bonaerense aseguró que el jefe de Gabinete aparece perfilado para competir por la Provincia, aunque aclaró que todavía no comenzó la campaña. Además, consideró que un acuerdo electoral con el PRO facilitaría las aspiraciones del oficialismo.

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja , reconoció que Diego Santilli se encamina a convertirse en el candidato a gobernador bonaerense del oficialismo en las elecciones de 2027.

Pareja se pronunció durante la inauguración de la nueva sede provincial del partido , ubicada en avenida Caseros 514, en el barrio porteño de Barracas . Si bien aclaró que todavía falta una definición formal , ubicó al actual jefe de Gabinete como el dirigente mejor posicionado para encabezar la propuesta libertaria.

“No se largó la campaña todavía y hay que esperar su ratificación, pero Diego está encaminándose claramente a ser el candidato ”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron luego de la reunión que referentes de LLA y el PRO mantuvieron este jueves en la Casa Rosada para recomponer el vínculo entre ambos espacios y comenzar a delinear una estrategia conjunta hacia los próximos comicios.

El armador bonaerense también se refirió a las negociaciones con el partido amarillo y sostuvo que una mayor coordinación política podría facilitar un entendimiento electoral.

Diego Santilli se perfila como posible candidato de La Libertad Avanza a gobernador bonaerense en 2027.

“Si nos empezamos a entender y tiramos juntos de la misma soga, será más fácil que nos entendamos a nivel electoral”, señaló. En ese sentido, definió como prioridades la reelección de Javier Milei y el triunfo de LLA en el principal distrito del país.

“El espíritu nuestro es reelegir al presidente de la Nación y, en mi caso, ganar la Provincia, donde seguramente se ganará con un acuerdo con el PRO”, aseguró Pareja.

El acercamiento comenzó a tomar forma este jueves durante un encuentro convocado por Santilli y realizado en la Casa Rosada. Participaron el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo; el secretario general del partido, Fernando de Andreis; el vicepresidente de LLA, Martín Menem; y el responsable político libertario, Eduardo “Lule” Menem.

Karina Milei encabezó la apertura del nuevo centro de operaciones partidario ubicado cerca de Parque Lezama.

Los representantes de ambas fuerzas calificaron la reunión como un primer paso positivo y acordaron volver a encontrarse cada quince días. Aunque repasaron algunos asuntos parlamentarios, el objetivo principal fue establecer una dinámica de trabajo que permita ordenar el vínculo con la mirada puesta en 2027.

Pareja evitó dar por iniciada la carrera electoral, pero se mostró optimista sobre las posibilidades del oficialismo. “La gente banca y nos cree. Eso genera una buena base para pensar que haremos una buena performance electoral”, expresó.

También sostuvo que la fuerza deberá explicar las medidas adoptadas por el Gobierno y marcar diferencias con la oposición. “Tenemos que llevar adelante transformaciones y explicar de dónde veníamos. El votante tendrá una opción clara con nosotros y no con los que tendrá enfrente”, agregó.

Karina Milei inauguró la nueva sede bonaerense de LLA

Las declaraciones de Pareja tuvieron lugar durante la apertura del nuevo centro de operaciones de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires. El acto fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia y titular nacional del partido, Karina Milei, y contó con la presencia de legisladores y referentes procedentes de distintos puntos del distrito.

El edificio dispone de aulas y espacios de trabajo destinados a reunir equipos, capacitar nuevos cuadros y coordinar la actividad política y territorial en los 135 municipios bonaerenses.

Durante la inauguración, Karina Milei destacó la cercanía del inmueble con Parque Lezama, escenario vinculado con los primeros actos de la fuerza. “Acá Javier cerró su campaña de 2021 y, hace dos años, hicimos el primer acto de La Libertad Avanza ya constituida como partido en todo el país. Estar cerca de Lezama es recordar de dónde venimos”, expresó.

La titular de LLA recorrió además las fotografías exhibidas en el edificio y recordó los primeros encuentros partidarios junto a Javier Milei y Martín Menem.

“El objetivo es encontrarse, capacitarse, trabajar y formar dirigentes capaces de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia y mejorar el metro cuadrado de cada bonaerense”, afirmó.

Pareja, por su parte, anticipó que la sede también será utilizada para elaborar un eventual programa de gestión. “Trabajaremos en el diseño de nuestro plan de gobierno y tendremos un espacio para encontrarnos y definir el camino de nuestra propuesta electoral”, concluyó.-