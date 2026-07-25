Feriados 2026: los rincones de Buenos Aires que tendrán una semana laboral de 4 días + Agregar ámbito en









Algunas localidades bonaerenses van a gozar de un fin de semana largo especial a fines de julio, lo que modificará la rutina de cientos de vecinos.

Algunos vecinos bonaerenses van a gozar de un fin de semana largo único. Depositphotos

La segunda mitad de julio llega con una gran noticia para cientos de trabajadores de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Mientras el calendario nacional se mantiene sin sorpresas, algunos municipios van a contar con un feriado único por sus propias celebraciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas disposiciones benefician únicamente a quienes desarrollan sus actividades en los distritos alcanzados por la medida. Como el 31 de julio de 2026 caerá viernes, muchos vecinos van a gozar de un fin de semana de 3 días, perfecto para organizar una escapada corta o simplemente descansar en casa.

A mitad de año, julio regala un feriado sorpresa. Magnific Por qué es feriado el 31 de julio de 2026 El viernes 31 de julio de 2026 será día no laborable en distintas localidades bonaerenses por sus aniversarios fundacionales y festividades patronales. Estas fechas forman parte del calendario de celebraciones de cada municipio y suelen estar acompañadas por actos oficiales, actividades culturales y encuentros comunitarios.

Uno de los casos será el de Saladillo, que celebrará el 163° aniversario de su fundación. La ciudad recuerda la firma del decreto que dio origen al pueblo el 31 de julio de 1863. Ubicada a 180 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Saladillo le debe su nombre al arroyo homónimo. Para la edición 2026 se programó una agenda de actividades entre el 27 de julio y el 12 de agosto, con propuestas culturales, deportivas e institucionales.

El acto principal tendrá lugar el 31 de julio frente al Palacio Municipal, con un desfile de instituciones en el que también participarán las organizaciones locales. Además, el cronograma continuará el 9 de agosto con la primera edición de la Fiesta del Buñuelo Artesanal, prevista en la localidad de Del Carril.

Otra ciudad alcanzada por este feriado especial será Junín, donde cada 31 de julio se llevan a cabo las tradicionales fiestas patronales en honor a San Ignacio de Loyola, patrono de la ciudad. La celebración contempla una misa central en la Iglesia Matriz San Ignacio de Loyola, procesiones alrededor de la Plaza 25 de Mayo y distintas propuestas culturales organizadas junto a entidades locales, entre ellas el Centro Vasco. También va a gozar de un día especial la localidad de Los Indios, perteneciente al partido de Rojas. Ahí se recordará un nuevo aniversario fundacional, en el que se conmemora la inauguración de su histórica estación ferroviaria, hecho ocurrido el 31 de julio de 1911 y considerado como el nacimiento formal de la comunidad. Situada sobre la Ruta Provincial N° 30, Los Indios surgió a partir del desarrollo del ramal ferroviario que unía Rawson con Arribeños. Cada aniversario reúne a vecinos y antiguos habitantes que regresan para participar de almuerzos y encuentros organizados, principalmente, en las instalaciones del Club Atlético Los Indios. Algunos afortunados tendrán un descanso único en julio. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados