Inéditos de Zappa: fuente inagotable

Con Jimi Hendrix y Prince, uno de los músicos que siguen sacando discos en forma constante a pesar de los años trascurridos desde su muerte es Frank Zappa, y esto se debe no sólo a que les legó a sus herederos un sello indie dedicado a su obra –por cuyos derechos luchó incansablemente contra las multinacionales- sino también a que el líder de The Mothers of Invention nunca dejó de componer y tocar en vivo. Su música no deja de asombrar, y este triple álbum muestra su versatilidad, ya que en giras europeas como ésta Zappa debía ceñirse a un presupuesto y por eso muestra una banda modesta para sus standards, con dos guitarristas, dos tecladistas, bajo y batería (incluyendo colegas habituales como Tommy Mars y Ike Willis) y por una vez sin sección de vientos, lo que genera un repertorio bastante accesible integrado por álbumes de fines de los 70 como “Joe’s Garage” y “Sheik Yerbouty” con un principio dedicado al clásico “Chunga’s Revenge” y una astuta mezcla de sus típicas canciones humorísticas como “Why Does it Hurt when I Pee?”, con el énfasis en lo instrumental como las verisones de “Outside Now” y “Pound for a Brown””. La calidad del sonido por momentos es impresionante (fue su primera grabación en vivo en stereo digital, un avance para el momento) que muestran cabalmente su genio y a la vez sirven como introducción a nuevas generaciones.