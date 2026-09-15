Día Internacional de la Democracia: por qué se conmemora cada 15 de septiembre + Agregar ámbito en









La fecha dispuesta por las Naciones Unidas busca concientizar sobre la importancia de proteger las instituciones, garantizar el voto libre y defender los derechos de las personas.

Cada 15 de septiembre se recuerda la importancia de defender la participación cívica y las libertades en todo el mundo.

Cada 15 de septiembre se celebra en todo el mundo una jornada que invita a reflexionar sobre el valor del rol de la ciudadanía en la toma de decisiones. La fecha busca poner en agenda la necesidad de respaldar las libertades individuales, el libre pensamiento y promover paz en cada comunidad.

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La palabra democracia proviene de los conceptos griegos demos y kratos, que significa pueblo y poder. Más allá de que cada país adapte el sistema para organizar su Estado según su historia y cultura, la participación popular es la base de cualquier sociedad.

La Asamblea General de la ONU fijó el 15 de septiembre en homenaje al acuerdo parlamentario alcanzado diez años antes. Magnific De esta manera, esta jornada sirve para evaluar el estado de los derechos cívicos en todo el mundo y reforzar las herramientas de los Estados. Fomentar la educación ciudadana y concientizar sobre los deberes y derechos de la población es clave para cuidar la convivencia democrática.

15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia La creación oficial de esta conmemoración ocurrió el 8 de noviembre de 2007, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución especial para instituir la fecha en el calendario a partir del año siguiente. La elección del día rinde tributo a un acontecimiento previo ocurrido en 1997, cuando la Unión Interparlamentaria aprobó la Declaración Universal de Democracia.

Aquel avance fue el resultado de una serie de reuniones internacionales impulsadas a fines de la década de 1980 por la dirigente filipina Corazón Aquino. Su llegada al poder en 1986, tras una movilización popular, terminó con una larga dictadura en su país y sirvió como antecedente para promover estos encuentros globales.

Años más tarde, tras una cumbre realizada en Qatar, los países participantes presentaron la propuesta formal que la ONU terminó adoptando. Democracia en Argentina En el plano nacional, la fecha cobra un valor fundamental al cumplirse 43 años ininterrumpidos de vida institucional y constitucional. El regreso de la democracia ocurrió el 10 de diciembre de 1983, dejando atrás la última dictadura militar y reabriendo una etapa de recuperación de las libertades civiles. El histórico retorno en 1983 marcó el inicio del período democrático más extenso del país. Con el restablecimiento de las instituciones, la sociedad argentina recuperó el derecho al voto popular, la libertad para expresarse sin censura estatal y la posibilidad de participar activamente en la vida política. Con el paso del tiempo, el sistema se consolidó en el país como la única vía legítima para resolver conflictos de manera pacífica, garantizar la convivencia y seguir ampliando derechos sociales.

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