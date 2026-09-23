ANSES adelanta el cronograma de pagos de octubre 2026, con aumento confirmado

La entidad ya definió las fechas de pago de octubre para jubilados y pensionados, que además recibirán una nueva actualización de sus haberes.

Jubilados y pensionados de ANSES tendrán nuevas fechas de cobro y un incremento en sus haberes durante octubre de 2026.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tienen definido el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026. Los depósitos comenzarán el jueves 8 y se extenderán hasta el jueves 29 , de acuerdo con la terminación del DNI y el nivel del haber.

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El cronograma forma parte del calendario anual aprobado por la Resolución 349/2025 , mediante la cual ANSES estableció las fechas de pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para todo 2026.

Además de las fechas, octubre tendrá una nueva actualización de los haberes previsionales. El IPC de agosto registró una variación del 1,7% , dato que funciona como referencia para el ajuste de octubre según el esquema de movilidad vigente.

La Resolución 349/2025 fue publicada en noviembre de 2025 y estableció de manera anticipada los calendarios de pago de las prestaciones del SIPA correspondientes a los doce meses de 2026. El esquema contempla distintos grupos según el tipo y el monto de la prestación.

Para octubre, el calendario comienza el jueves 8 y finaliza el jueves 29 . El primer tramo corresponde a los beneficiarios cuyos haberes se encuentran dentro del rango inicial establecido por ANSES, mientras que luego se habilitan los pagos para quienes perciben montos superiores.

La distribución permite consultar con anticipación el día correspondiente a cada beneficiario. La fecha concreta depende principalmente de la terminación del DNI y del grupo de haber, por lo que es importante identificar ambos datos antes de verificar el día de cobro.

Ajuste por inflación del 1,7%: cómo se aplicará el incremento a los haberes

El aumento de octubre está relacionado con el dato de inflación de agosto difundido por el INDEC. El IPC registró una suba mensual del 1,7%, y ese indicador es el que determina la actualización de las prestaciones previsionales dos meses después.

La cifra comunicada por el INDEC puede diferir del porcentaje efectivo utilizado para calcular los haberes cuando se consideran más decimales del índice. Por eso, algunas estimaciones periodísticas ubican la movilidad efectiva por debajo del 1,7%, mientras otras informan el porcentaje redondeado.

Con los valores vigentes en septiembre, distintas estimaciones ubican la jubilación mínima de octubre en torno a los $435.920, mientras que el haber máximo se situaría cerca de $2,93 millones. Los montos definitivos quedan sujetos a la formalización correspondiente por parte de ANSES.

Cronograma por DNI para haberes mínimos y superiores

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobraran según la terminación de su documento. Los DNI terminados en 0 cobrarán el jueves 8 de octubre, mientras que las restantes se distribuirán durante las semanas siguientes hasta completar el primer tramo.

DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre

DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre

DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre

DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre

DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre

DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre

DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre

DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre

DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre

DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre

En cuanto a aquellos beneficiarios que perciban haberes superiores a la mínima, el calendario se desarrollará de la siguiente manera. agrupando dos terminaciones de DNI por jornada:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

DNI finalizados en 4 y 5: martes 27 de octubre

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Bono previsional: de cuánto sería el haber acumulado en octubre

El aumento del haber y el bono previsional son conceptos diferentes. El refuerzo extraordinario no forma parte de la jubilación ni se incorpora de manera permanente al haber mensual, por lo que su eventual continuidad debe analizarse por separado.

Durante septiembre se otorgó un bono de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplían con las condiciones establecidas, pero la continuidad del mismo importe para octubre todavía requiere confirmación oficial.

Si se mantuviera un refuerzo de $70.000 y la jubilación mínima quedara en torno a $435.919,96, el ingreso total podría ubicarse cerca de $505.919,96. Ese cálculo es únicamente una referencia y no debe confundirse con un monto oficial hasta que se confirme el bono correspondiente a octubre.