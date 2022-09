Abogada de presunto parricida niega autoría de su cliente porque "no estuvo en la escena del crimen"

De acuerdo a la letrada, la data de muerte de José Enrique Del Río (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72), que establece que fueron asesinados en la madrugada del 25 de agosto, confirma que su “asistido no está en la escena del hecho, no está en la escena del crimen y no es el autor, no hay forma de probarlo”.

“A la madrugada mi cliente estaba durmiendo en Nordelta”, afirmó Chirivin y luego añadió: “Si no lo tenemos en la escena del hecho, mal lo podemos acusar del crimen”.

En ese sentido, añadió: “Lo fundamental en el crimen es la escena del hecho y el autor del crimen, y no es mi cliente, lamentablemente, y no lo va a poder probar la Fiscalía, porque no lo es”.

Por otro lado, apuntó contra el “acta” confeccionada el lunes pasado por cuatro peritos y autoridades en Medicina Legal de la Superintendencia de la Policía Científica, en el cual aclararon que las muertes del matrimonio Del Río se produjeron “en un lapso de hasta 36 horas” antes de las autopsias.

“Es vergonzoso que no se haya fijado la autopsia, no se haya mirado la data y a último momento se convoquen a jefes de los servicios forenses para que emitan una opinión sin el cuerpo ahí”, aseguró la abogada.

Es que para Chirivin “las cosas se deben hacer como corresponden, se debe hacer una autopsia nuevamente si es que hay alguna duda sobre la data de muerte, se debe hacer una autopsia con gente que no esté involucrada”.

“Una acta donde tres profesionales opinan sin el cuerpo no es una prueba contundente”, concluyó la letrada.