Las inundaciones arrasaron la producción hortícola en Santa Fe y anticipan suba de precios

Las intensas lluvias provocaron pérdidas de hasta el 90% en el cinturón frutihortícola del Gran Santa Fe. Productores advierten faltantes y aumentos en verduras de hoja en la región.

Entre los productos más afectados se encuentran verduras de hoja como lechuga y repollo.

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Santa Fe generaron severos daños en una de las principales zonas hortícolas de la provincia y ya comienzan a impactar en la oferta y en los precios de frutas y verduras.

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Según estimaciones de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe, se perdió alrededor del 90% de la producción en el área conocida como “Gran Santa Fe”, un cinturón frutihortícola de unas 1.200 hectáreas que rodea a localidades como Recreo, Monte Vera, Ángel Gallardo y Gobernador Candiotti.

La zona concentra a cientos de pequeños productores que hoy enfrentan serias dificultades para ingresar a sus campos, muchos de ellos todavía anegados por la falta de drenaje y la saturación de los suelos.

Luis Franzini, productor de Recreo, explicó que la situación es crítica. “A simple vista, según evaluación del INTA Ángel Gallardo, se perdió cerca del 80% de la producción. Estamos en época de trasplante y siembra: los cultivos estaban en estadíos tempranos y muchos productores perdieron prácticamente todo”, señaló.

Entre los productos más afectados se encuentran verduras de hoja como lechuga, repollo, acelga y achicoria, cultivos clave para el abastecimiento local y regional.

El productor agregó que el problema no responde a un solo evento climático, sino a una sucesión de tormentas desde fines de febrero que impidieron la recuperación de los campos. “Las quintas nunca se terminaron de estabilizar y la última lluvia terminó de romper todo”, sostuvo.

cofrutos Entre los productos más afectados se encuentran verduras de hoja como lechuga, repollo, acelga y achicoria

El impacto comenzó a sentirse en los puntos de venta de la capital provincial. En el Mercado de Productores del ingreso norte de la ciudad de Santa Fe, el precio de la lechuga se duplicó en pocos días, mientras otros productos podrían seguir el mismo camino.

Ante la caída de la oferta local, comerciantes evalúan traer mercadería desde otras provincias, lo que implicaría mayores costos logísticos y nuevas subas para el consumidor final.

Guillermo Beckmann, titular de la Sociedad de Quinteros, advirtió que la elevada humedad del suelo demorará la vuelta a la actividad. “Va a llevar varios días poder volver a trabajar en las quintas. No hay piso para llegar hasta los cultivos y aprovechar lo poco que queda”, afirmó.

Impacto regional, no nacional

Especialistas señalan que, en principio, los problemas de abastecimiento no tendrían alcance nacional, sino que afectarían principalmente a Santa Fe y al centro-norte del país.

Mariano Winograd, referente del mercado frutihortícola, explicó que la provincia perdió peso relativo como polo productor a nivel nacional frente a otras regiones. Actualmente, las principales zonas productoras de frutas y verduras del país se concentran en el Alto Valle de Río Negro, Cuyo, NOA, NEA y áreas periurbanas como el cinturón hortícola de La Plata, clave para abastecer al AMBA.

Pese a ello, el Gran Santa Fe continúa siendo estratégico para el consumo provincial y regional. Allí predominan explotaciones familiares orientadas al mercado fresco, con producción de tomate, morrón, lechuga, espinaca, cebolla de verdeo, zanahoria y apio. También se destaca la producción de frutilla en Coronda, reconocida como capital nacional de ese fruto.