Feroz incendio en el edificio Libertad de la Armada Argentina: hubo 75 evacuados y graves destrozos por las llamas

Bomberos y equipos de emergencia controlaron un incendio de gran magnitud en el Edificio Libertad, mientras investigan las causas del siniestro.

Un incendio de importantes dimensiones se desató este sábado por la noche en el Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina , en el barrio porteño de Retiro, y obligó a montar un fuerte operativo de emergencia con evacuaciones y asistencia médica en el lugar.

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El fuego comenzó alrededor de las 20 y afectó principalmente los pisos 12 y 13 del edificio ubicado sobre la avenida Comodoro Py al 2000. Las llamas generaron una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona, lo que encendió la alarma entre vecinos y transeúntes.

El Edificio Libertad es la sede del Estado Mayor General de la Armada Argentina y uno de los complejos más importantes de la fuerza, ubicado en una zona estratégica de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante la magnitud del siniestro, intervinieron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía Federal Argentina y personal del SAME, que trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio.

Como medida preventiva, al menos 75 personas fueron evacuadas del edificio, mientras se desarrollaban las tareas para contener el avance del fuego en los niveles superiores.

Cinco personas debieron ser atendidas por inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, ninguna requirió traslado hospitalario y todas se encuentran fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales.

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Cómo se originó el fuego y qué zonas fueron afectadas

El foco ígneo se concentró en sectores en altura y se propagó con rapidez, lo que complicó las tareas iniciales de los equipos de emergencia.

Las llamas afectaron oficinas, escaleras internas y áreas de depósito, en algunos casos con material acumulado, lo que habría contribuido a la expansión del fuego.Durante varias horas, el edificio —uno de los principales de la estructura naval— quedó envuelto en humo. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron llamas saliendo por las ventanas de los pisos superiores y una densa columna que se elevaba sobre Retiro.

Peritajes en marcha

El incendio fue finalmente contenido por los bomberos, que continuaban con tareas de enfriamiento para evitar una reactivación.

Las autoridades indicaron que las causas del siniestro aún no fueron determinadas y quedarán bajo análisis una vez que se puedan realizar las pericias correspondientes en las áreas afectadas.