Accidente en General Paz: un hombre perdió el control de su moto, cayó en la banquina y murió

Se trataba de un efectivo de la Policía de la Ciudad de la comisaría vecinal 12A que se trasladaba a tomar servicio.

Un hombre de 45 años, efectivo de la Policía de la Ciudad, falleció este miércoles en la avenida General Paz tras perder el control de su moto y caer contra la banquina . Se registran importantes demoras en la autopista debido al accidente, que ocurrió a la altura de Ricardo Balbín, frente al Parque Sarmiento del barrio porteño de Saavedra.

El Sistema de Atención Médica (SAME) solicitó la asistencia de un helicóptero para trasladar a la víctima a un centro de salud de forma inmediata. Sin embargo, los médicos constataron que la víctima ya no tenía signos vitales . Por su parte, el personal policial fue movilizado al lugar a las 05.35 y allí pudieron establecer que una moto estaba tirada contra la banquina de la General Paz. De acuerdo a las fuentes, se pudo determinar que la víctima era un inspector de la Policía de la Ciudad de la comisaría vecinal 12A que se trasladaba a tomar servicio que perdió el control del rodado y cayó al asfalto.

“ Policía habilita un carril . Circule con precaución” , indicaron desde Autopistas del Sol (Ausol), la empresa concesionaria de la autopista, luego de dos horas de ocurrido el hecho.

Durante la jornada del martes, el SAME participó en 56 incidentes de tránsito en la ciudad, uno cada 25 minutos y con 113 personas asistidas.

Accidente en la Autopista Dellepiane

Durante la tarde de este martes ocurrió un choque múltiple en la autopista Dellepiane. El siniestro se registró a la altura del cruce con la General Paz, en la mano que se dirige al centro, cuando tres vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada. Dos personas resultaron heridas.

De inmediato se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) aéreo, que acudió con un helicóptero para asistir a los lesionados. La magnitud del accidente obligó a reforzar el dispositivo de seguridad con la participación de Bomberos de la Ciudad, quienes trabajaron en la zona para liberar a los ocupantes y garantizar la seguridad del tránsito.

El episodio derivó en un colapso vehicular que afectó ambos sentidos de la autopista, con largas demoras y circulación prácticamente detenida en varios tramos. La congestión alcanzó incluso a la autopista Ricchieri, donde se implementó un corte en dirección a la Capital Federal.