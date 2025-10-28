Libreta AUH de ANSES 2025: qué tengo que saber para cobrar el 20% retenido







El organismo previsional informó sobre el documento clave para la obtención del porcentaje acumulado como complemento.

ANSES informó sobre el cobro del porcentaje retenido por la Libreta AUH. Prensa ANSES

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben presentar la Libreta AUH 2025 para acceder al 20% retenido del monto acumulado durante el año anterior. Este trámite habilita el cobro del complemento y la Ayuda Escolar Anual, un requisito obligatorio para mantener los beneficios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) simplificó el proceso, que ahora se puede realizar por Internet a través de mi ANSES o la app oficial. Los beneficiarios también pueden completar el trámite en operativos de atención o en oficinas sin turno previo.

ANSES billetes.webp Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH es un documento anual que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación de los hijos o personas a cargo de los titulares de la AUH. Su presentación permite cobrar el 20% retenido del monto acumulado durante el año anterior, además de acceder a la Ayuda Escolar Anual.

Este trámite garantiza que los beneficiarios reciban el complemento económico que corresponde a su asignación. Sin la Libreta AUH, el 20% restante del monto mensual no se liquida, lo que afecta el ingreso total de las familias.

Cómo tramitar la Libreta AUH El trámite para presentar la Libreta AUH 2025 se realiza en cinco pasos simples a través de mi ANSES o la app oficial:

Ingresar a mi ANSES Los usuarios deben contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para acceder al sistema.

Consultar la información de la Libreta En la sección Hijos > Libreta AUH , se revisan las secciones pendientes de completar (educación, salud y vacunación) para cada hijo o persona a cargo.

Generar la Libreta Si falta completar alguna sección, se selecciona la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Completar la Libreta Se imprime la Libreta AUH en una sola hoja y con buena calidad . Luego, se lleva a la escuela y/o centro de salud correspondiente para que la completen y firmen.

Subir la Libreta completa Se toma una foto clara de la Libreta completada, siguiendo estas indicaciones:

Superficie plana y bien iluminada .

Las cuatro esquinas del formulario deben verse claramente.

El papel no debe estar arrugado .

La imagen no debe estar movida o borrosa.

El peso del archivo debe ser menor a 3 MB .

El formato válido es JPG .

Finalmente, se ingresa a mi ANSES y se sube la foto en la sección Hijos > Libreta AUH para completar el trámite. Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025 En noviembre 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Los nuevos montos son los siguientes: Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,23 por menor.

80% mensual: $95.770,58 (el 20% restante se cobra al presentar la Libreta AUH).

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61 (se abona al 100%).

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $59.862,25.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94. El 20% retenido se liquida una vez que se presenta la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación de los hijos. Este trámite es obligatorio para acceder al complemento acumulado y a la Ayuda Escolar Anual.

