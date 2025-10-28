Lourdes Fernández defendió a Leandro García Gómez: "Estoy muy triste, él no me hizo nada"







El hombre está detenido acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad y la Justicia rechazó su excarcelación.

Lourdes Fernández reafirmó la inocencia de Leandro García Gómez.

La cantante de Bandana Lourdes Fernández cuestionó la decisión de la Justicia de rechazar la excarcelación de su expareja, Leandro García Gómez, y remarcó: "Estoy muy triste con eso, él no me hizo nada", reiteró la artista, que asegura la inocencia del hombre acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Si bien su madre y su amiga Lissa Vera denunciaron a García Gómez el jueves pasado luego de no poder contactarse con ella por semanas, Fernández reafirma que no fue víctima de violencia y explicó que sufrió una "angina horrible". El mismo jueves fue encontrada en el departamento del denunciado -que había negado en reiteradas oportunidades su presencia- durante un allanamiento policial y tuvo que ser trasladada al Hospital Fernández.

La Justicia impuso una orden de restricción para que él no pueda acercarse a ella. Según informó el periodista Carlos Salerno en el programa Desayuno americano, las investigaciones indican que, antes de su detención, el hombre habría llegado a golpear a Fernández. Otro de los elementos de la investigación señala que ella habría expresado su deseo de irse del departamento de García Gómez aunque no habría podido concretarlo.

Mabel López, madre de Fernández, fue consultada por las declaraciones de su hija en América y respondió: ”Coincido con ella que todo es muy triste, como te dije, él de entrada era amoroso y después no sé qué paso. Es una situación muy triste“, comentó la madre de la artista.

La Justicia rechazó la excarcelación de Leandro García Gómez El juez Diego Slupsky dispuso que García Gómez continúe detenido. El magistrado rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa oficial del acusado, en línea con lo dictaminado por la fiscal Silvana Russi.

La fiscalía valoró el “alto grado de violencia” de García Gómez ejerció un sobre Lourdes durante la relación, situación que fue ratificada por un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual advirtió un “alto riesgo” para la víctima y destacó el poder de influencia que el imputado mantiene sobre ella.